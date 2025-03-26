В Литве во время учений у границы с Беларусью исчезли четыре солдата армии США: вскоре их нашли мертвыми

В Литве во время военных учений у границы с Беларусью исчезли четыре солдата армии США. После продолжительной поисково-спасательной операции они были найдены мертвыми.

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Об этом сообщает Delfi. Инцидент произошел на полигоне близ Пабраде, где военные проводили плановые тактические учения.

Солдаты принадлежали к 1-й бригаде 3-й пехотной дивизии США. Об их исчезновении стало известно 25 марта, когда поступило сообщение об отсутствии четырех военных и одного гусеничного транспортного средства.

К поисково-спасательной операции были привлечены литовские и международные войска, а также использовались вертолеты Военно-воздушных сил Литвы и Службы охраны государственной границы. Поиски продолжались десятки часов.

Выяснилось, что военные погибли, а их гусеничное транспортное средство было найдено в болотистой местности.

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