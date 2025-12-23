Ультраправую партию"Альтернатива для Германии" в ФРГ вновь обвинили в сборе данных, представляющих интерес для российских спецслужб. Это не первый случай, когда в адрес АдГ выдвигаются такие обвинения от госчиновников и представителей центристских партий.

В частности, АдГ интересуется – и делает запросы в соответствующие государственные структуры – вопросами поставок вооружений Украине или системами защиты от беспилотников в Германии. Politico цитирует ряд таких запросов.

Работа на Кремль

Указанные запросы делал член партии в парламенте Тюрингии Ринго Мюльман. По словам министра внутренних дел Тюрингии Георга Майера, создается впечатление, что АдГ работает по списку, составленному в Кремле.

"Нельзя избавиться от впечатления, что партия "Альтернатива для Германии" прорабатывает перечень задач, возложенных на нее Кремлем в рамках расследований. Меня поражает невероятный интерес партии к критической инфраструктуре и органам безопасности здесь, в Тюрингии, особенно к тому, как они справляются с гибридными угрозами", – цитирует издание слова Георга Майера.

Что интересует АдГ

Издание предоставляет два таких запроса Ринго Мюльмана к правительству земли Тюрингии, которые были сделаны в последнее время.

"Какой информацией располагает правительство земли об объемах военных транзитных перевозок через Тюрингию с 2022 года (с разбивкой по годам, типам транспорта [автомобильный, железнодорожный] , количеством транзитов и известными остановками)?"

, количеством транзитов и известными остановками)?" "Какие технические системы защиты от дронов известны полиции Тюрингии (например, глушилки, пусковые установки сетей, электромагнитные импульсные устройства), и в какой степени они были проверены на предмет их пригодности к использованию в правоохранительных органах?"

Что говорят в партии

Как отмечает Politico, в АдГ категорически отвергают обвинения. Однако обоснованно объяснить, зачем были созданы такие запросы, в партии не могут.

Так, в партии запросы Ринго Мюльмана назвали "законными вопросами от члена парламента, который серьезно относится к обеспокоенности и потребностям граждан" и объяснили их тем, что граждане якобы "имеют законные опасения".

Как сообщал OBOZ.UA, впервые министром внутренних дел Тюрингии Георгом Майером указанные обвинения прозвучали еще в октябре. С тех пор они были поддержаны рядом других чиновников, в частности председателем комитета по обороне в Бундестаге Томасом Ревекампом. С тех пор дискуссия только набирает обороты.

