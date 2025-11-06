Немецкую ультраправую AfD заподозрили в передаче военных тайн России – Spiegel

Немецкая правоэкстремистская партия "Альтернатива для Германии" (AfD) может передавать Российской Федерации чувствительную или даже секретную информацию о военных возможностях и состоянии критической инфраструктуры ФРГ. Эту ситуацию обсудили в Бундестаге.

Обвинение было озвучено в октябре министром внутренних дел Тюрингии Георгом Майером и поддержано рядом других чиновников, в том числе главой комитета по обороне в Бундестаге Томасом Ревекампом; с тех пор дискуссия набирает обороты. Der Spiegel передает, что члены AfD отрицают работу на Москву.

В чем подозревают "Альтернативу для Германии"

"Уже в течение некоторого времени мы с растущей озабоченностью наблюдаем, как AfD злоупотребляет парламентским правом задавать вопросы, чтобы целенаправленно изучать нашу критическую инфраструктуру", – заявлял Майер. Он высказал подозрение о том, кто может извлечь из этого выгоду: Россия и Владимир Путин.

Создается впечатление, что "AfD своими запросами выполняет список поручений Кремля", отмечал Майер.

5 ноября глава комитета по обороне в Бундестаге Ревекамп уверенно поддерживал этот тезис: "Совершенно очевидно, что AfD систематически задает множество взаимосвязанных и очень подробных вопросов о военных возможностях и их пробелах".

По его словам, такой уровень детализации "нельзя объяснить обычным парламентским контролем" и это "может свидетельствовать о сборе чувствительной информации, ценной для иностранных государств, прежде всего для РФ".

Например, политики запросили у земли Эрфурт подробную информацию о военных перевозках, средствах противодействия дронам и критически важной инфраструктуре. К вопросам беспилотников, киберзащиты и готовности государственных датацентров к кризисным ситуациям партийцы проявляют особый интерес. Также они интересовались работой полиции, транспортных путей, водо- и электроснабжения или водоемов, которыми пользуются пожарные.

Источники Der Spiegel в Федеральном министерстве обороны сообщают, что министр обороны страны Борис Писториус, скорее всего, разделяет эти подозрения.

Согласно выводам МО, запросы AfD выглядят так, как будто они согласованы между собой с целью выявить пробелы в оборонном потенциале, в том числе от гибридных атак.

В правоэкстремистской политсиле отрицают вину: мол, это "абсолютно смешно". Глава фракции "Альтернатива для германии" в Тюрингии Бьорн Хеке обвинил Майера в том, что тот "копается в старых вещах времен холодной войны" и выдумывает истории об агентах.

5 ноября в Берлине обсудили угрозу

Коалиционные фракции Социал-демократической партии и Христианско-демократического союза инициировали дискуссию в Бундестаге, определив темой "влияние отношений AfD с Россией на интересы безопасности Германии".

Как пишет Der Spiegel, в начале заседания депутат ХДС Марк Хенрихманн перечислил несколько, по его мнению, подозрительных запросов к правительству: крайне правая партия интересовалась электростанциями, дронами, инфраструктурой. "Разве враждебное государство не хочет знать именно это о своих врагах?.. Какое счастье для Владимира Путина, что существует AfD", – заявил он.

Партия "Зеленые" призвала коалиционные фракции подать ходатайство в Федеральный конституционный суд о начале процедуры запрета AfD.

Спикер "Альтернативы для Германии" по внешней политике Маркус Фронмайер взял на себя защиту. Он отверг обвинения коалиционных фракций как "инсценированные", утверждал, что политсилу критикуют, потому что она популярная. О подозрении в шпионаже из-за парламентских запросов детально он не говорил, призвав вместо этого решать внутренние экономические проблемы ФРГ.

Другие представители AfD оправдывались, что ничего секретного их партия не выпытывает, а у правительства есть право не разглашать конфиденциальную информацию.

"Почему же вы задаете вопросы о перевозках Бундесвера по территории Германии?" – спросил в ответ депутат от СДПГ Хубертус Хайль, подчеркнув, что это не в интересах народа, но в интересах Москвы.

"Вы не добьетесь своего. Потому что демократические партии и подавляющее большинство граждан защищают эту страну. Мы защищаем нашу демократию от вас. Вы потерпите неудачу", – обратился он к оппонентам.

