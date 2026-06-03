Выходцев из Украины разоблачили на мошеннической схеме в США: задержание состоялось в супермаркете. Фото

В США правоохранители разоблачили мошенническую схему со скиммингом банковских карт, к которой причастны выходцы из Украины. Задержание произошло непосредственно после инцидента в супермаркете в Южной Флориде.

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Фигурантам уже объявили подозрения и избрали меру пресечения. Об этом сообщают NBC и Local10.

В штате Флорида полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в организации мошеннической схемы с использованием скиммингового оборудования.

Речь идет о 45-летнем Филиппе Войнова и 41-летнем Антоне Левкуне, которые проживают в Бруклине (Нью-Йорк) и имеют гражданство Великобритании.

По информации следствия, инцидент произошел в супермаркете Sabor Tropical в районе Западного Майами. Правоохранителей вызвали после сообщения о подозрительных мужчинах, которые могли устанавливать постороннее устройство на платежный терминал.

Как указано в протоколе ареста, менеджер магазина вместе со свидетелем заметили действия подозреваемых и дождались прибытия полиции. По прибытии правоохранители обнаружили мужчин неподалеку – они двигались по улице с пакетами покупок.

Во время задержания правоохранители обратили внимание, что кончики пальцев одного из подозреваемых были обмотаны полиэтиленовой пленкой. Мужчина пытался избавиться от нее, когда заметил полицейского.

Видео с камер наблюдения подтвердило причастность задержанных к преступлению. На записи видно, как один из мужчин накрывает платежный терминал алюминиевым подносом и отвлекает кассира, тогда как другой устанавливает скимминговое устройство на считыватель банковских карт.

После этого подозреваемые рассчитались наличными и покинули помещение магазина. Впоследствии правоохранители обнаружили и изъяли скиммер как вещественное доказательство.

Также полиция установила местонахождение автомобиля подозреваемых, который был припаркован неподалеку, после чего транспортное средство эвакуировали. Обоих мужчин задержали и доставили в участок.

Войнову и Левкуну инкриминируют незаконное использование сканирующего устройства, а также участие в мошеннической схеме. Суд назначил каждому залог в размере 5000 долларов. Один из фигурантов уже внес необходимую сумму.

По данным следствия, Войнов также заявил, что является профессиональным боксером с более чем 20-летним опытом и проводит тренировки в Нью-Йорке.

Сейчас продолжается дальнейшее расследование обстоятельств дела и возможных эпизодов преступной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители разоблачили в Харькове масштабный мошеннический "колл-центр", который маскировался под инвестиционный центр. В общем киберпреступники обманули не менее 50 граждан Евросоюза – в частности, граждане Латвии потеряли таким образом более 100 тыс. евро.

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