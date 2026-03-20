'Вы его видели?' Нетаньяху выразил сомнение, что Моджтаба Хаменеи действительно руководит Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нынешняя структура руководства Ирана является "нечеткой" после ликвидации нескольких высокопоставленных духовных деятелей и лидеров. В частности, он отметил то, что новый аятолла Моджтаба Хаменеи до сих пор не появлялся на публике.

Видео дня

Об этом Нетаньяху сказал во время пресс-конференции вечером в четверг, 19 марта, передает CBS News. Он отметил, что нового верховного лидера Ирана никто не видел, что добавляет неопределенности.

"Моджтаба, новый аятолла, не появлялся на публике. Вы его видели? Мы – нет, и не можем точно сказать, что там происходит. Здесь есть определенная неопределенность", – заявил Нетаньяху.

Он также высказал предположение, что новый верховный лидер не будет иметь такого же влияния, как его отец.

"Я думаю, что авторитет и влияние, которые имел Хаменеи, не перейдут ни к кому. Ни к Моджтабе, если он там есть, ни к кому-то другому", – сказал израильский премьер.

Напомним: министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения и, вероятно, имеет увечья. С момента удара 28 февраля, в результате которого погибла значительная часть его семьи, в частности отец и жена, никаких снимков Хаменеи-младшего обнародовано не было.

Хегсет поставил под сомнение способность Моджтабы Хаменеи управлять страной.

Между тем медиа сообщают, что Хаменеи отклонил мирные предложения по деэскалации, переданные Тегерану посредниками. Сейчас он требует "поставить Израиль и Соединенные Штаты на колени", о чем аятола заявил во время своего первого совещания по вопросам внешней политики.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ликвидацию секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани, заявив, что эта операция является частью стратегии дестабилизации иранского режима. По словам Нетаньяху, цель Израиля – предоставить иранскому народу возможность взять свою судьбу в свои руки и свергнуть режим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!