ВВС Израиля уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима, – Кац

ВВС Израиля нанесли мощный удар по одному из ключевых объектов иранского режима. В результате уничтожен штаб внутренней безопасности, который является основным репрессивным инструментом власти в Иране.

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Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, реактивные самолеты ВВС Израиля разрушили штаб-квартиру этого органа, который выполняет роль главной репрессивной структуры режима верховного лидера Али Хаменеи.

"Реактивные самолеты ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима – главное репрессивное оружие иранского диктатора", – заявил Кац.

Министр подчеркнул, что Израиль продолжает целенаправленно атаковать символы власти иранского диктатора, выполняя обещания наносить удары по важным объектам режима.

Он добавил, что операция под названием "Торнадо" продолжается и ВВС Израиля не будут прекращать наносить удары по Тегерану и другим ключевым точкам, символизирующим власть иранского режима.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде городов Ирана прогремели взрывы. Менее чем за сутки операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров.

В ответ Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами. Израильская ПВО смогла перехватить большинство целей, но были и попадания: есть погибшие и раненые. Обмен взаимными ударами продолжается.

Украина начала эвакуацию своих граждан из Израиля и Ирана. По состоянию на утро среды, 18 июня, 293 гражданина Украины подтвердили намерение выехать из Израиля при содействии украинского посольства.

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