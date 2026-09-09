Вучич распустил парламент: когда состоятся досрочные выборы в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что досрочные парламентские выборы в стране состоятся 25 октября. Он также сообщил, что объявит о решении о роспуске Народной скупщины (парламент Сербии) и назначении выборов завтра, 9 сентября, в полдень.

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Об этом сообщает N1 со ссылкой на заявление Вучича в эфире RTS. По его словам, избирательная кампания продлится 46 дней, а сам он пообещал признать результаты голосования независимо от того, какими они будут.

Вучич распускает парламент

Вучич заявил, что в соответствии с Конституцией и законом о президенте должен принять два решения – указ о роспуске Народного собрания и решение о назначении досрочных парламентских выборов.

Оба документа он планирует объявить 9 сентября ровно в 12:00.

"Я объявлю оба решения завтра, ровно в 12 часов. Выборы в Сербии состоятся 25 октября", – сказал сербский президент и добавил, что избирательная кампания продлится 46 дней.

По закону, между объявлением парламентских выборов и днём голосования должно пройти не менее 45 и не более 60 дней. Заявленный Вучичем 46-дневный период предвыборной кампании соответствует этим временным рамкам.

Вучич пообещал признать результаты выборов

Сербский президент также заявил, что примет результаты досрочных выборов независимо от их итога. Он пообещал поздравить своих политических оппонентов, если они одержат победу.

Между тем Главный комитет Сербской прогрессивной партии (SNS) принял решение, что действующий президент Александар Вучич возглавит список "Объединенная Сербия" на предстоящих парламентских выборах.

В случае победы этого списка Вучич должен стать кандидатом на пост премьер-министра Сербии. Таким образом, по окончании президентского срока он может перейти с поста главы государства на руководство правительством.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября правление правящей Сербской прогрессивной партии единогласно решило выдвинуть действующего главу государства Александара Вучича кандидатом на пост премьер-министра. Вучич прокомментировал единогласное решение партии. В его избирательный список войдет, в частности, известный сербский ученый-математик Стоян Раденович, а также он будет привлекать молодых людей и студентов.

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