Президента Сербии Вучича выдвинули кандидатом в премьер-министры: что это означает

Сербский президент Александар Вучич после ухода со своего поста может занять должность премьер-министра страны. Правление правящей Сербской прогрессивной партии единогласно решило выдвинуть действующего главу государства кандидатом на пост премьер-министра.

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Об этом сообщает сербский телеканал РТС. Решение было принято в субботу, 5 сентября, на партийном заседании в Нише, где присутствовал и Вучич.

Вучич может возглавить правительство Сербии

По этому поводу председатель партии Милош Вучевич призвал однопартийцев готовиться к сбору подписей в поддержку участия в предстоящих выборах в стране.

"Именно Александар Вучич является нашим кандидатом на пост премьер-министра. Начинается кампания, выборы уже предстоят", — заявил политик.

Единодушное партийное решение прокомментировал и сам действующий президент. В его избирательный список войдет, в частности, известный сербский ученый-математик Стоян Раденович, а также он будет привлекать молодых людей и студентов.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы в списке были молодые люди. И вы должны стремиться включить туда как можно больше молодежи", – сказал Вучич.

По его словам, будущее правительство Сербии должно быть "быстрым и эффективным" и состоять из премьер-министра и 12 министров.

Отметим, что в августе Вучич заявлял, что парламентские выборы в Сербии состоятся 18 или 25 октября. Тогда он отмечал, что точная дата будет объявлена в ближайшие дни.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Александар Вучич заявлял, что Сербия поддерживает Украину на пути к членству в Европейском Союзе. Он заверил, что Белград готов сделать все возможное, чтобы помочь Киеву продвигаться по пути евроинтеграции.

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