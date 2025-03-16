Вучич отреагировал на протесты в Белграде и сказал, уйдет ли в отставку

Президент Сербии Александр Вучич выступил с обращением на фоне масштабного протеста в Белграде 15 марта. Он заявил, что не собирается уходить в отставку.

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При этом глава государства отметил, что он готов к новым выборам в ближайшие три-четыре месяца, если оппозиция этого потребует. По его мнению, эти выборы принесут ему еще более убедительную победу.

Политик утверждает, что граждане Сербии не хотят революции и насилия, наоборот – стремятся сменить власть на выборах. Он подверг критике информационную кампанию оппозиционных медиа, назвав ее попыткой организовать "цветную революцию" в Сербии. Это, по словам Вучича, сделать не получится.

Он сообщил, что акция в Белграде прошла без погибших и тяжелораненых. В общей сложности во время протестов пострадали 56 человек.

Президент Сербии заявил, что гордится действиями полиции и служб безопасности, и не считает, что они проявляли жестокость. За участие в беспорядках были арестованы 22 человека, обвиняемых в преступлениях против государственной собственности, нападениях на полицейских и другие преступления.

Свою речь Вучич завершил тем, что "страна сохранила стабильность" и выразил готовность к дальнейшим вызовам.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 марта в столице Сербии Белграде вспыхнули массовые антиправительственные протесты. На улицы вышли около миллиона человек, требовавших отставки президента страны Александара Вучича.

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