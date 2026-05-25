Вучич на фоне протестов заявил, что может уйти в отставку: почему десятки тысяч людей вышли на митинги в Сербии. Видео

Президент Сербии Александар Вучич допустил возможность своей отставки на фоне усиления политического напряжения в стране. Заявление прозвучало после масштабных антиправительственных протестов в Белграде, которые на днях вновь охватили столицу.

Участники акций требовали отставки главы государства и проведения досрочных общенациональных выборов. Об этом сообщает Vreme.

"Итак, возможно, я вскоре уйду в отставку", – сказал Вучич журналистам в Пекине во время своего визита в Китай.

Он добавил, что не планирует сокращать свой мандат, в отличие от бывшего президента Бориса Тадича, подчеркнув, что "либо ты уходишь в отставку, либо ты президент до конца мандата".

Вместе с тем лидер Сербии раскритиковал отдельные собрания, в частности студенческий протест на площади Славия, назвав их бессодержательными и слишком многочисленными, и возложил ответственность за инциденты после митинга на его организаторов.

По его словам, три службы оценили количество участников акции на уровне от 30 500 до 34 300 человек, и власти взяли за основу максимальную цифру, хотя фактические данные были несколько ниже.

Протесты в Сербии

23 мая в столице Сербии Белграде прошли масштабные правительственные протесты, которые сопровождались столкновениями между демонстрантами и полицией. Эпицентром событий стала площадь Славия в центре города, где собралась преимущественно студенческая молодежь.

В протестах приняли участие десятки тысяч людей, которые обвиняют власть в коррупции и требуют политических изменений и отставки президента Вучича.

Протестующие перекрывали движение транспорта на соседних улицах, возводили баррикады и поджигали мусорные баки, чтобы сдержать действия полиции. В результате столкновений были пострадавшие и задержанные.

Для разгона участников правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич сообщил о задержании 23 участников беспорядков и ранении нескольких полицейских.

По данным МВД, в центре Белграда собрались около 34 тысяч человек, тогда как одна из мониторинговых групп оценила количество участников до 100 тысяч человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 ноября, в Сербии также прошли массовые протесты, которые охватили несколько городов, в том числе столицу страны Белград, а также Нови-Сад. Протесты связаны с обвалом крыши на железнодорожном вокзале в прошлом году, из-за чего погибло 16 человек. Эта трагедия спровоцировала движение молодежи, которая обвиняет власть в коррупции и халатности.

Митинги продолжаются не один месяц, в августе протесты в Сербии переросли в беспорядки. На улицы сербских городов вышли тысячи людей, начались жесткие столкновения между протестующими и силовиками.

