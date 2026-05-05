Трамп открывает Европу для Путина: 5 угроз и 1 позитив из-за вывода войск США из Германии. Интервью с Шамшуром

Решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Германии – это не ситуативная реакция на спор с канцлером Фридрихом Мерцем. Это демонстративный сигнал Вашингтона: европейский континент больше не является стратегическим приоритетом, даже несмотря на войну, которую ведет Владимир Путин.

Сокращение контингента, отказ от развертывания дальнобойных систем и игнорирование союзников по НАТО – не хаос и не "эмоциональная политика". Это последовательный курс на выход США из роли гаранта европейской безопасности. И этот курс выглядит как сознательный аванс Кремлю. Потому что в геополитике нет вакуума: если США уходят из Европы, его наверняка будет пытаться заполнить Россия.

Самое опасное даже не сам факт того, что США готовы уменьшить количество своих военнослужащих в Европе. Речь идет о разрушении ключевого сдерживающего фактора для европейского континента: американского ядерного зонтика. Именно он десятилетиями делал любую агрессию Москвы против Европы самоубийством. Теперь же этот сдерживающий фактор исчезает. И в Москве его читают абсолютно однозначно – как приглашение действовать жестче.

Кроме того, действия Трампа не просто ослабляют Европу, они подрывают глобальную позицию самих США. Потеря военного присутствия означает потерю контроля, влияния и права определять правила игры. В итоге Вашингтон рискует отдать инициативу в Европе не только России, но и Китаю – без каких-либо гарантий, что получит что-то взамен.

Шаги США повлияют и на характер войны: для Украины это и проблема, и шанс. Вывод войск из Германии – сигнал Кремлю, усиливающий уверенность Путина давить. В то же время вакуум безопасности в Европе может усилить роль Украины и повысить потребность ЕС в ней.

И здесь возникает неудобный, но ключевой вопрос: это стратегия или капитуляция, замаскированная под "перезагрузку" отношений с Кремлем? Потому что если это стратегия, то она играет исключительно в пользу Путина. Если же нет – тогда ситуация еще хуже: США просто теряют понимание собственных интересов, открывая Европу для наибольшего риска безопасности со времен холодной войны.

Своими мыслями по этому и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

– На фоне публичной ссоры между Дональдом Трампом и Фридрихом Мерцем Пентагон подтвердил вывод из Германии пяти тысяч американских военнослужащих – это одна бригада. При этом Трамп накануне заявил, что вывод американских войск из Германии будет значительно масштабнее, чем сообщалось. Мы видим, что от обычных угроз американский президент переходит к реальным действиям.

– К сожалению, это было абсолютно предсказуемо. Быстро, резко – посмотрим, как это будет реализовано. Но в любом случае заявления о том, что это может не ограничиться пятью тысячами, свидетельствуют, что это типичный Трамп. Это эмоции, недовольство, определенное позерство. Кто-то, как говорится, наступил на любимый мозоль – и он резко отреагировал, ускорил процесс. То, что это происходит в русле общей эволюции отношения и к НАТО, и к Европе – никакого сюрприза здесь нет.

И, кстати, я удивлен, что некоторые европейцы были не готовы к такому развитию событий, что следует из их заявлений. Это неприятно, но не неожиданно. Уже несколько месяцев мы видим, как отношение Трампа к европейцам и к НАТО становится все более жестким. Он не скрывает, что будет действовать именно так. Это соответствует переориентации приоритетов американской внешней политики при Трампе.

– Также США, что особенно болезненно для европейцев, отменили развертывание в Германии бригады дальнобойных огневых средств. Это элемент сдерживания российских ракет средней дальности, размещенных в Беларуси и Калининградской области. Для Европы, которая еще не успела переориентироваться, это даже больнее, чем просто сокращение численности войск. И насчет неожиданности – в НАТО это также стало сюрпризом. Альянс обратился к Пентагону, чтобы понять, что происходит.

– На все это смотреть действительно странно. Хотелось бы сказать – смешно, но не смешно. Трамп и его окружение анонсировали развитие событий в этом направлении. Это было зафиксировано и в стратегиях, и в оборонных документах – не в деталях, но в целом. Главное, что Европа в этой логике для Трампа отходит на третий план. Она менее важна, чем Западное полушарие и Индо-Тихоокеанский регион.

Трамп исходит из собственного понимания интересов США – и это создает серьезные риски для европейцев. Я не знаю, рассчитывали ли они на изменение его позиции, но сигналы были вполне четкие. Даже в случае смены президента подход к НАТО и сотрудничеству с Европой уже не будет таким, как раньше. Поэтому принятые решения надо выполнять – тогда будет меньше "сюрпризов". Европейцам придется ускориться и преодолеть внутренние барьеры. Стоит выбрать такие варианты действий, которые позволят двигаться быстрее, учитывая возможную агрессивную реакцию Кремля. Очевидно, что Путин и его окружение сейчас получают от этого максимальное удовольствие.

– Начало процесса вывода части, происходит параллельно с повышением Трампом пошлин на европейские авто до 25%, что ударит по немецкой экономике. В Берлине эти два шага воспринимают как скорее нервно-политическую реакцию, чем последовательную стратегию. Или мы имеем дело вовсе не со ссорой президента США и федерального канцлера Германии? И скорее всего, имеем дело с желанием американской администрации пойти на встречу Путину и продемонстрировать, что США не считают Россию реальной угрозой и готовы уменьшать численность своих войск в Европе, чтобы таким образом продемонстрировать желание идти навстречу тревогам Кремля по безопасности?

– Я не уверен, откровенно говоря, что Трамп руководствуется желанием удовлетворить интересы Путина. Просто он считает, что Европа не является важной для Соединенных Штатов и с точки зрения безопасности. Это ошибочная позиция. Она противоречит оперативным интересам американских вооруженных сил. Но Трамп убежден, что США и в экономике, и в безопасности могут вполне уверенно обходиться без европейцев. По его мнению, европейцы пользуются США, заставляя их тратить лишние средства. Европейский Союз, как он не раз говорил, структура, вредящая экономическим интересам Штатов. Это его постоянная позиция еще с первого президентства, она сохранилась и теперь. К этому добавляется откровенно пренебрежительное отношение к европейцам, как со стороны самого Трампа, так и его внешнеполитической команды.

То, что сейчас происходит, – это ускорение этих процессов. С одной стороны, это высокий уровень раздражения европейцами в целом, с другой – реакция на события, в частности вокруг войны в Иране. Ситуацию обостряет и то, что политика Трампа фактически завела его в тупик: он не достигает заявленных целей, даже если попытаться их четко сформулировать среди многочисленных публичных заявлений. В некотором смысле это выглядит как репутационное поражение США, что лишь усиливает его негативную реакцию.

Есть и другой аспект. Европейцы, зная особенности принятия решений при Трампе, могли бы лучше скорректировать свое поведение. Учитывая, что ситуация непосредственно затрагивает их интересы, следовало действовать более взвешенно. Такие вещи, как совместное использование военных баз или предоставление права пролета, в которых Трампу отказали Италия и Испания, не способствуют нормальным трансатлантическим отношениям.

Конечно, можно говорить об обоснованности этих решений – мол, НАТО является оборонительным союзом, и эта война не является войной европейцев. Но если смотреть шире, с позиции стратегических интересов, европейцам следовало бы действовать менее эмоционально и более продуманно, даже несмотря на то, что эта война крайне непопулярна в их обществах. В итоге видим накопление многих факторов, которые делают трансатлантические отношения еще более напряженными и рискованными – как для Европы, так и для США. Несмотря на заявления Трампа о самодостаточности Америки, это будет иметь последствия для всех. И безусловно будет влиять на нас – в частности на поставки оружия, необходимого для противодействия российской агрессии.

– В принципе, Иран, конечно, стал триггером, но Трамп, кажется, нашел бы другой повод – просто чуть позже. Сейчас все просто совпало во времени. Появляется даже условное разделение на "хорошие" и "плохие" государства в рамках НАТО.

– Италия, Испания, Великобритания – также под угрозой. Не знаю, насколько помог визит короля, но, как по мне, Чарльз III фактически провел мастер-класс, как стоит говорить с американцами. С одной стороны – дипломатическая обертка, с другой – четкое донесение нужных месседжей. Здесь могли бы поучиться и в Украине, и в Европе. А насчет "хороших" и "плохих" – это тоже элемент стратегии. Фактически это расшатывание НАТО. Демонстрация того, что Европа зависима, а США могут выборочно поддерживать только тех, кого считают "правильными" союзниками. Это не об Альянсе как едином целом. Это об усилении внутренних линий напряжения – и в НАТО, и шире в Европейском Союзе. Очевидно, что это будет влиять на всю систему отношений в Европе.

В то же время стоит посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше – насколько реально будут выполнены заявления о дальнейшем выводе войск. Ведь объективно и НАТО, и военные возможности европейских стран нужны США – для операций в Африке, на Ближнем Востоке, а также в контексте Арктики. Тот же кейс с Гренландией показал, что без сотрудничества с Европой реализовывать такие интересы будет крайне сложно. То есть есть объективные факторы, которые усложняют трансатлантические отношения. Но они многократно усиливаются стилем принятия решений Трампа – эмоциональным, ситуативным, зависимым от настроения. И здесь не стоит усложнять. Многие решения действительно принимаются по простому принципу: "я так считаю – значит, так и будет". Это черта, присущая многим авторитарным лидерам.

– Европа теперь выглядит беспомощной перед Россией? Ведь ключевая идея европейской безопасности заключалась в том, что США обеспечивают ядерное сдерживание. Это создавало баланс в восприятии Кремля. Да, европейцы сейчас усиливаются – наращивают вооружение, увеличивают численность армий. Но до уровня ядерного потенциала России они не дотянутся. И это создает дисбаланс. И второй вопрос – как Путин может воспользоваться этой ситуацией?

– Фактически Трамп постоянно делает Путину стратегические подарки. Один из ключевых факторов российской политики – максимально ослабить НАТО, обострить противоречия как между США и Европой, так и внутри самой Европы. И сейчас американский лидер, по сути, реализует то, на что в Кремле даже не рассчитывали в самых оптимистичных сценариях. Это, безусловно, развязывает Путину руки. Который ожидает, что поддержка Украины со стороны США будет уменьшаться. Более того – что и Европа будет вынуждена сосредоточиться на собственных проблемах и конфликтах с США. Соответственно, поставки оружия также могут сократиться. Кроме того, Путин может рассчитывать, что европейцы станут более осторожными, менее готовыми к эскалации и более склонными к компромиссам с Россией.

В этой ситуации он видит окно возможностей. Это может подтолкнуть его к повышению ставок – вплоть до провокаций или даже более масштабных агрессивных действий против европейских стран. И, конечно, за этим внимательно наблюдает Китай – прежде всего в контексте Тайваня. Все это создает серьезные риски – и для Украины, и для европейских партнеров. Поэтому европейцам необходимо максимально ускорять укрепление собственной обороны. Речь идет о существенном увеличении расходов – ориентировочно до сотен миллиардов долларов ежегодно, и желательно быстрее, чем планируется.

Перед Европой стоит сложная дилемма: либо развивать оборонные способности вместе с США, что сейчас выглядит проблематично из-за кризиса доверия, либо быстро строить собственную оборонную автономию. Но здесь есть серьезные барьеры – координация, совместное производство, закупки. Впрочем, риски настолько велики, что эти проблемы придется преодолевать значительно быстрее, чем раньше.

– Самый главный вопрос – для чего Дональд Трамп все это делает, ведь очевидно, что США потеряют инициативу в Европе – которую перехватят или будут пытаться это делать Россия и Китай. Администрация действительно не осознает, что для поддержания геополитической роли Америки нужно также иметь достаточный военный контингент на территории Европы и собственные военные базы? Или Трамп настолько увлечен возможностью новых отношений с Кремлем, что просто перестал обращать внимание на эти национальные интересы?

– Это скорее непонимание ситуации. Объективный анализ ситуации присущ преимущественно тем, кто не входит в нынешнюю администрацию. Можно предположить, что отдельные представители внешнеполитической и безопасностной команды Трампа, в частности профессиональные военные, понимают, насколько его позиция ошибочна. Но когда Трамп принимает решения, все вынуждены действовать соответственно и публично оправдывать его шаги – даже если они выглядят противоречиво или нелогично. Сам Трамп исходит из убеждения, что он прав: США слишком много инвестировали в Европу и не получили должной отдачи. Поэтому он готов сокращать обязательства и даже фактически лишать Европу американской защиты. При этом он опирается на поддержку значительной части республиканцев, особенно своей базы. В системе власти, которую он выстроил, его слово имеет решающее значение.

Делается ли это сознательно для сближения с Россией или реализации каких-то крупных совместных проектов – вряд ли. Скорее, это побочный эффект отсутствия стратегического видения. Если бы он мыслил долгосрочно, такие последствия пришлось бы учитывать. В то же время, если подобная политика объективно способствует его целям, это вряд ли вызовет у него сомнения или изменение отношения к Европе. Все решения он оценивает через призму собственных интересов.

Если со временем он увидит, что курс не дает желаемого результата, определенная коррекция возможна. Но пока, несмотря на очевидные проблемы, он убежден, что действует правильно. И, как всегда, действует по своему принципу – не признавать поражений и подавать любой результат как победу.

– Очевидно, что такие шаги США влияют на дальнейшее развитие событий в российско-украинской войне. Ведь вывод американских войск из Германии – сигнал для Кремля, который касается и российской позиции в этой войне. Путин получает больше уверенности в том, что все он делает правильно, и надо просто еще подождать.

– Безусловно, он это воспринимает как позитивный сигнал. Путин внимательно следит за тем, что происходит – и на Ближнем Востоке, и в целом в глобальной политике, в частности за тем, как истощаются ресурсы США. Несмотря на заявления Трампа о достаточности ресурсов, уже есть сигналы о возможном сокращении поставок вооружения отдельным европейским странам. И для Путина это важный фактор. Его расчет, который мы видим еще с 2022 года, заключается в том, что поддержка Украины со стороны США и Европы рано или поздно уменьшится. И это, по его мнению, должно стимулировать продолжение войны. С другой стороны, российская экономика, несмотря на определенную поддержку за счет энергоресурсов, находится в сложном состоянии. И это тоже создает для Кремля дилемму – или продолжать давление, или искать паузу для перегруппировки.

Теоретически заинтересованность в дипломатических механизмах у Путина есть, но только на его условиях. В то же время все больше аналитиков приходят к выводу: единственный реалистичный способ снизить российскую угрозу – это военное поражение России. Потому что любое "перемирие" без изменения ее поведения будет лишь паузой перед новой фазой агрессии. И здесь важный момент: окончательное осознание масштаба угрозы в Европе, вероятно, наступит только тогда, когда она станет не теоретической, а практической – в виде прямого силового противостояния.

– А тот вакуум безопасности, который сейчас формируется в Европе – шанс для Украины? Действительно ли Украина может его заполнить и стать еще более необходимой для Европы?

– Слово "шанс" здесь, возможно, не совсем точное, но в целом – да. Без Украины построение новой европейской системы безопасности выглядит практически невозможным. Речь идет не только о географии, а о реальных военных возможностях. Украинская армия, ее боевой опыт, в частности в противодействии дронам и современным угрозам, уже сегодня является уникальным элементом европейской безопасности. Поэтому Украина должна быть интегрирована в эту систему. И это не политическая декларация, а прагматический вывод, который все чаще появляется и в серьезных международных аналитических публикациях. Без Украины Европа не сможет построить эффективный механизм сдерживания российской агрессии.