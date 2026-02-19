Врезался в авто из кортежа премьера: в Черногории украинец на BMW устроил ДТП. Фото

В четверг, 19 декабря, в черногорском городе Скрбуша произошло дорожно-транспортное происшествие с участием украинца. Водитель автомобиля на украинских номерах врезался в автомобиль из кортежа премьер-министра Черногории Милойко Спаича.

Видео дня

Об этом сообщает телеканал RTCG со ссылкой на полицию Черногории. В результате аварии трое полицейских получили травмы, а движение на этом участке дороги временно приостановлено на время расследования.

Что известно

Как сообщается, инцидент произошел на шоссе Матешево-Колашин. Столкновение произошло, когда 21-летний водитель из Украины выехал на встречную полосу и столкнулся со служебным автомобилем из кортежа главы черногорского правительства.

"На месте происшествия находятся государственный прокурор, который руководит расследованием, полицейские и эксперт по дорожному движению. Движение на этом участке дороги приостановлено до завершения расследования", – сообщила полиция.

Авария произошла, когда водитель BMW пересек сплошную полосу встречного движения и столкнулся передней частью своего автомобиля с передней частью служебного Mercedes, который двигался из Колашина в Подгорицу.

На момент столкновения в правительственном служебном авто находились трое полицейских. Правоохранители получили телесные повреждения, им была оказана помощь на месте ДТП. Правоохранители уточняют, что Спаич на момент аварии находился в другом автомобиле эскорта.

21-летний украинец проходит основным подозреваемым по делу о ДТП, добавляют в черногорской полиции.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло в Румынии. Микроавтобус с десятью болельщиками греческого "ПАОКа" направлялся из Греции во Францию на фтбольный матч Лиги Европы против "Лиона", однако во время обгона зацепил автоцистерну, после чего машину развернуло и выбросило на встречную полосу, где она лоб в лоб врезалась в фуру. Семь человек погибли на месте, троих удалось госпитализировать.

Как сообщал OBOZ.UA, еще одна автокатастрофа произошла в польском Жирардуве. 45-летний мужчина за рулем автомобиля Nissan сбил 18-летнюю девушку-украинку на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Полицейским удалось задержать нарушителя благодаря свидетелям, а анализ на содержание алкоголя обнаружил в его крови 2,7 промилле.

