"Враг не ждет": в Германии хотят ускорить расширение армии из-за угрозы со стороны России

Инспектор сухопутных войск немецкого Бундесвера Кристиан Фройндинг заявил, что Германия из-за угрозы со стороны России должна увеличить численность своих войск. По его мнению, Берлин должен ускорить расширение вооруженных сил.

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Об этом он заявил в интервью RND. Поспешные действия со стороны Германии должны предотвратить попытку Москвы напасть на НАТО.

"Нам нужно перейти в другой режим. Нам срочно нужно увеличить мощь. Враг не будет ждать, пока мы объявим, что готовы", – сказал он.

По словам Фройдинга, Германия должна иметь возможность предотвратить потенциальное нападение, продемонстрировав "убедительную военную мощь" как можно раньше. Поэтому стране нужно двигаться с "максимальной скоростью".

Угроза России странам НАТО

Несмотря на это, в Соединенных Штатах пока не верят в то, что Россия может в ближайшем будущем распространить свою агрессию на какие-либо страны Североатлантического альянса. Дело в том, что россияне "увязли в Украине", где не добиваются никаких успехов. По крайней мере, так считает посол США при НАТО Мэтью Уитакер, однако он отметил, что "Россия может быть непредсказуемой".

Тем не менее армия России продолжает нести значительные потери на фронте в Украине, которые уже не компенсируются текущими темпами набора новобранцев. Несмотря на это, военно-политическое руководство РФ рассматривает варианты расширения боевых действий, в частности , проведение активных наступательных операций на новых направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские чиновники уверены, что нет никаких оснований полагать, будто Россия готовится к вооруженному нападению на НАТО или одну из стран Балтии. Они опровергают сообщения о том, что именно это могло быть главной темой визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву на этой неделе.

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