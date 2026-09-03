"Россия увязла в Украине": в США скептически относятся к возможной российской угрозе странам НАТО. Видео
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В Соединённых Штатах пока не верят в то, что страна-агрессор Россия может в ближайшем будущем распространить свою агрессию на какие-либо страны Североатлантического альянса. Дело в том, что россияне "загрузли в Украине", где не добиваются никаких успехов. По крайней мере, так считает посол США при НАТО Мэтью Уитакер.
Однако американец отмечает, что"Россия может быть непредсказуемой". Так или иначе, НАТО в состоянии дать отпор любой российской агрессии, уверяет американский госчиновник.
Что сказал Витакер
"В настоящее время Россия увязла в Украине. Она не может добиться никакого прогресса на фронте, поэтому ее угроза для НАТО в ближайшей перспективе незначительна", — сказал Уитакер в интервью американскому телеканалу.
Посол США при НАТО подчеркнул, что "Россия может быть непредсказуемой".
"Однако ее агрессивные действия – вторжение в Украину и предыдущая аннексия Крыма – дают нам основания полагать, что Россия может быть непредсказуемой и готова принять меры против страны-члена НАТО. Но если они это сделают, то столкнутся с очень сильным и действенным Альянсом, который с каждым днем становится все сильнее благодаря лидерству президента Трампа", – отметил Уитакер.
Что предшествовало
Вышеприведенными словами посол США при НАТО, который сейчас находится в Европе, прокомментировал последние сообщения из ФРГ. Напомним: Германия официально обвинила Россию в попытке диверсии в аэропорту Лейпцига. Ведущая американского телеканала в контексте этих заявлений спросила у Уитакера, готовы ли в НАТО к такой российской угрозе.
"Мы полностью солидарны с Германией и всеми нашими союзниками. И мы остаемся приверженными коллективной обороне НАТО, но также призываем наших союзников здесь, в Брюсселе, усилить их способности самим сдерживать подобные угрозы", – отметил по этому поводу Мэтью Витакер.
Российская угроза
Как сообщал OBOZ.UA, оккупационная армия России продолжает нести значительные потери на фронте в Украине, которые уже не компенсируются текущими темпами набора новобранцев. Несмотря на это, военно-политическое руководство РФ рассматривает новые варианты расширения боевых действий.
В частности, Кремль планирует проведение активных наступательных операций на новых направлениях в Украине. Но одновременно Россия рассматривает и возможность агрессии против стран Балтии и других государств НАТО.
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