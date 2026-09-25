"Вплоть до Индийского океана": Иран пригрозил расширить зону боевых действий, если США возобновят атаки

Иранские военные якобы уже готовятся к расширению конфликта с США, если Вашингтон возобновит удары по исламистскому государству. Среди возможных направлений боевых действий в Тегеране впервые прямо назвали Индийский океан.

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Соответствующее заявление обнародовал Рахим Сафави, советник нового аятоллы Ирана. В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что именно "США должны решить", когда закончится война.

География конфликта

"Сейчас, когда война распространилась из Персидского залива и Ормузского пролива на Красное море, наш ответ на следующем этапе может сделать зону противостояния еще шире, в частности, вплоть до Индийского океана и даже за его пределы", – отметил Сафави.

Он утверждает, что иранские военные якобы уже прорабатывают различные возможные сценарии развития конфликта и подготовили планы реагирования даже на случай самых худших из них.

Это предупреждение стало первым случаем, когда советник верховного лидера Ирана прямо упомянул Индийский океан. Там, почти в 4000 километрах от Ирана, расположена стратегическая американо-британская военная база на Диего-Гарсия, которая уже подвергалась атаке со стороны иранцев.

Роль США

В то же время президент Ирана Масуд Пезешкиан в эфире американского телеканала на вопрос, может ли конфликт закончиться до конца года, заявил, что решать это должны исключительно Соединенные Штаты.

"Именно Америка должна решить, хочет ли она положить этому конец или нет", – буквально сказал он.

Он добавил, что йеменские хуситы "не подчиняются указаниям" из Тегерана, хотя Иран поддерживает диалог с этой террористической группировкой.

"Хуситы сами несут ответственность за свои действия. Они не выполняют указания от нас, как от тех, кто оказывает сопротивление в регионе, исходя из навязанных им обстоятельств. Да, у нас есть с ними контакты, но нет никаких систематических отношений", – сказал Пезешкан.

Возможен ли мир

Конфликт на Ближнем Востоке приобрел экзистенциальный характер для всех основных участников – США, Израиля, Ирана и Саудовской Аравии. В связи с этим готовность сторон к эскалации только растёт, а возвращение к прежнему статус-кво стало окончательно невозможным. Настоящий мир в регионе не наступит без полного падения или глубокой трансформации иранского режима – по крайней мере, так считает американский историк, профессор Университета Джонса Хопкинса и бывший советник Госдепартамента США Элиот Коэн.

Недавно американский лидер Дональд Трамп заявил, что лично он приближается к критическому моменту в войне с Ираном. В ближайшее время американский президент решит, возобновлять ли горячую фазу войны или нет.

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