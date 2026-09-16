Возле дома министра обороны Дании обнаружили дрон: что известно

В среду, 16 сентября, возле частного дома министра обороны Дании Йеппе Брууса обнаружили дрон. В связи с этим полиция перекрыла улицы и проводила расследование на месте происшествия.

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Дрон оказался любительским и опасности для окружающих не представляет. Об этом сообщило издание Fyn.

Что известно

Министр обороны Дании Йеппе Бруус подтвердил обнаружение дрона возле своего дома. Он также отметил, что большое количество полицейских возле его дома было именно по этому поводу.

"В этом районе был обнаружен дрон. Для полиции расследование подобных случаев является вполне нормальной процедурой", – отметил Йеппе Бруус в социальной сети Х.

Также он отметил, что дрон был любительским и не представляет опасности для окружающих.

"Могу сообщить, что это был любительский дрон и что все под контролем", – отметил в своём посте Йеппе Бруус.

По словам министра обороны, полиция собирается завершить операцию на месте происшествия, однако дополнительно будет проведено расследование этого инцидента.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в понедельник, 14 сентября, российский фрегат обстрелял вертолёт Военно-воздушных сил Дании. Для атаки россияне применили сигнальные ракеты. Инцидент произошел у побережья недалеко от города Гедсер.

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