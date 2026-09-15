Российский фрегат атаковал военный вертолет Дании сигнальными ракетами: что известно

В понедельник, 14 сентября, российский фрегат обстрелял вертолет Военно-воздушных сил Дании. Для атаки россияне применили сигнальные ракеты.

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Инцидент произошел у побережья недалеко от города Гедсер. Об этом сообщили в Вооруженных силах Дании.

Подробности инцидента

Сигнальные ракеты были запущены в момент, когда вертолет ВВС Дании проводил плановую фотосъемку российского фрегата, находившегося в международных водах у берегов Гедсера.

Российский фрегат выпустил по вертолету две сигнальные ракеты. Одна из выпущенных ракет пролетела в непосредственной близости от вертолета.

Сигнальные ракеты – это пиротехнические средства. Обычно они используются в качестве предупредительного сигнала на море

Реакция Копенгагена

Министр обороны Дании Йеппе Бруус заявил, что подобного инцидента раньше не было. Член правительства назвал действия России крайне непрофессиональными. Также Бруус сказал, что это столкновение показывает, что Россия "перешла границы допустимого риска".

Теперь Министерство иностранных дел Дании вызовет посла России. При этом в Копенгагена заявляют, что не рассматривают возможность применения статьи 4 или статьи 5 НАТО в связи с этим инцидентом.

Информация о фрегате

По предварительной информации, сигнальные ракеты запустили с фрегата проекта 22350 (тип "Адмирал Горшков"). Это серия российских многоцелевых боевых кораблей 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением, предназначенных для действий в ближней, дальней морской и океанской зонах.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна решил констатировать, что российские террористические атаки в Украине становятся все более интенсивными. Также глава внешнеполитического ведомства заявил, что удары РФ все ближе приближаются к НАТО и ЕС.

Как писал OBOZ.UA, литовский Сейм планирует зимой принять поправку к Конституции, которая исключит из Основного закона положение о запрете оружия массового поражения на территории страны. Для этого парламенту, вероятно, придется продлить осеннюю сессию до января 2027 года.

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