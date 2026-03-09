'Восстаньте в момент истины': Нетаньяху обратился к народу Ирана

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к гражданам Ирана с прямым призывом выступить против действующего режима. Он опубликовал видеообращение в социальной сети X на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.

В своем выступлении Нетаньяху заявил, что будущее страны зависит от самих иранцев. По его словам, именно народ может изменить ситуацию и положить конец правлению нынешней власти.

Премьер подчеркнул, что Израиль стремится освободить Иран "от ига тирании". Он также обратился непосредственно к иранскому обществу, заявив: "Я верю, что если вы восстанете в момент истины, день, когда Израиль и Иран снова станут отважными друзьями, будет недалеким".

Призыв к иранцам

Нетаньяху заявил, что решающее слово в будущем Ирана принадлежит самим гражданам страны. По его словам, они имеют возможность выступить против власти и изменить политическую систему.

В обращении он подчеркнул, что Израиль видит другое будущее для отношений между двумя странами. Речь идет о периоде, когда Израиль и Иран могут снова сотрудничать и поддерживать дружеские связи.

В видео также показаны толпы людей, которые держат флаги и стоят рядом друг с другом. Кадры сопровождаются музыкой, а сам ролик построен как политическое обращение к иранскому обществу.

Позиция Израиля

Израильские чиновники неоднократно заявляли, что текущее противостояние с Ираном может привести к изменениям внутри страны. По их словам, одним из возможных последствий конфликта может стать смена власти в Иране.

Нетаньяху также публично выражал надежду, что давление на иранский режим может повлиять на внутреннюю ситуацию в государстве. В своих заявлениях израильские чиновники говорили о том, что будущие политические изменения зависят от позиции самого иранского народа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Axios раскрыли подробности разговора Трампа и Нетаньяху, после которого начались атаки на Иран. США и Израиль рассматривали возможность удара на неделю раньше, чем в субботу, но его отложили по разведывательным и оперативным причинам, в частности из-за непогоды.