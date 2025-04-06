Ошибка 'готовилась' месяцами: в The Guardian выяснили, как Уолтц добавил журналиста в секретный чат в Signal

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц по ошибке сохранил номер главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга как контакт другого человека. Спустя несколько месяцев чиновник добавил Голдберга, сам того не зная, в секретный Signal-чат.

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Такую версию опубликовали журналисты The Guardian. Их предположение базируется на показания трех неназванных источников.

По данным СМИ, к такому же выводу пришло внутреннее расследование Белого дома. Якобы оно "выявило ряд усугубляющихся ошибок, которые начались во время кампании 2024 года и оставались незамеченными, пока Уолтц не создал групповой чат в прошлом месяце".

Управление информационных технологий Белого дома считает, что телефонный номер Голдберга оказался в контактной книге Уолтца после "маловероятной серии событий". Все началось с того, что журналист отправил электронное письмо предвыборному штабу Трампа в октябре прошлого года.

В письме Голдберг критиковал Трампа за его отношение к раненым военнослужащим. Чтобы противостоять этом обвинениям, штаб заручился поддержкой Уолтца, доверенного лица Трампа.

Указанное письмо пришло на почту тогдашнему пресс-секретарю Трампа Брайану Хьюзу. Последний скопировал и вставил все содержимое (включая блок подписи с номером телефона Голдберга) и отправил Уолтцу, чтобы тот был проинформирован о потенциально скандальной истории.

В итоге Уолтц каким-то образом сохранил номер Джеффри Голдберга под именем "Брайан Хьюз". Издание пишет, что это произошло "непреднамеренно и по странному стечению обстоятельств", якобы автоматически, во время обновления предложения контактов на iPhone.

Предварительно, по сохраненному номеру чиновник не звонил.

Поскольку Хьюз сейчас является пресс-секретарем Совета национальной безопасности США, Уолтц добавил его ошибочный контакт в чат под названием Houthi PC small group, в котором обсуждались американские удары по йеменским хуситам.

Возможно, Трамп не уволил своего советника, чтобы история с секретным чатом в Signal не сыграла на руку Atlantic и всем сторонникам Демократической партии.

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