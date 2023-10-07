Когда в прошлом году меня спрашивали друзья-израильтяне о войне в Украине, я отвечал, что скоро эта война докатится и до нас. Мне не верили, убеждая меня в том, что наша армия готова к подобному развитию событий, к тому же, Израиль всегда умеет извлекать уроки из своих ошибок и изучает опыт других противостояний. Я возражал оппонентам и говорил, что мы ничему не учимся у украинцев, а вот ХАМАС - да, перенимает всё "самое лучшее" у России, и переносит в наши реалии.

И вот, как можно заметить из многочисленных видео, террористы стремительно ворвались в населенные пункты Израиля, захватили военную базу, бронированные хаммеры, оружие, продолжают беспрерывные, массированные ракетные обстрелы городов страны, захватывают заложников, убивают людей, глумятся над погибшими израильтянами, массово используют дроны и беспилотники, высокоманевренные транспортные средства и закрытые системы связи.

Видео дня

До этого часа полный паралич правительства, молчание.Что это, трусость?

И еще. Все прекрасно помнят, как премьер-министр Нетаньяху объяснял в телеинтервью причины отказа в военной помощи Украине тем, что опасается попадания израильского оружия в руки террористов. У меня вопрос к Нетаньяху: господин сильный лидер, как вам видео с террористами ХАМАС, разъезжающими на захваченных бронеавтомобилях, танках ЦАХАЛ и с нашим оружием в руках?

Израильтяне юга страны сидят в подвалах, без связи, без еды и без воды, террористы, колоннами вторгнувшиеся в населенные пункты, сжигают и обстреливают дома, убивают людей. Постоянные ракетные обстрелы. Силы безопасности отстреливаются, пытаются что-то сделать. Много погибших. Война началась в шесть утра. Что делает "сильное правое правительство" Израиля? Правильно, правительство собирается на "срочное заседание" в 13.00.Надеюсь, рубашки будут поглажены.

Сегодняшняя атака террористов на Израиль и исторический провал нашей военной разведки отлично демонстрируют то, что ни самая лучшая агентурная работа, ни самые продвинутые космические и электронные средства не способны нивелировать импотенцию самого провального правительства с момента основания государства. Несмотря на имеющиеся на вооружении истребители F-35, вертолеты Апач, ракеты, танки с самыми крутыми системами защиты, наличие боеготовых подразделений, выплачивая бешенные налоги и сумасшедшие зарплаты министрам и чиновникам, израильское общество оказалось беззащитным перед гримасой террора.