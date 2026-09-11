Военные США предупредили Венса о критическом дефиците ракет-перехватчиков для Patriot: в NYT раскрыли подробности

Вице-президент США Джей Ди Венс провел серию прямых телефонных переговоров с американскими военными командующими в разных уголках мира, чтобы получить откровенную и беспристрастную оценку боевых действий против Ирана. Полученные им данные существенно расходятся с публичными оптимистичными заявлениями Дональда Трампа и руководства администрации о скорой победе.

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Военные открыто предупредили о рекордно низком уровне запасов ключевых боеприпасов, что ставит под угрозу способность США сдерживать другие глобальные угрозы. Об этом пишет издание The New York Times.

Секретные звонки командующим и критическое состояние складов

Чтобы сформировать собственное видение и обойти обобщённую позицию Пентагона, Джей Ди Венс весной и летом лично звонил командующим в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Вице-президента интересовали оценка потерь, тактика иранских сил, ситуация в Ормузском проливе, а также реальные остатки вооружения. Командиры были максимально откровенны в отношении состояния военных запасов:

Запас ракет Patriot: на одном из оперативных театров боевых действий оставалось менее 100 ракет-перехватчиков Patriot.

Высокоточное оружие: практически исчерпаны запасы тактических ракетных комплексов ATACMS и высокоточных ударных ракет, призванных их заменить.

Рекордно низкий уровень: Общий объём критически важных боеприпасов упал до самого низкого показателя за всю историю.

Такая ситуация вызвала у Венса глубокую озабоченность по поводу способности США одновременно защищать собственные силы и сдерживать угрозы со стороны Китая, России и Северной Кореи.

Глубокий разрыв между частными оценками и публичной риторикой

Собранная информация выявила огромную пропасть между реальными данными военных и тем, что звучит с трибун. В то время как президент Дональд Трамп продолжает публично заявлять о разгроме иранской армии и отсутствии проблем с вооружением, закрытые доклады свидетельствуют о готовности Ирана идти на длительную войну. Напряженность вокруг утечек этой информации достигла такого уровня, что после публикаций в СМИ Пентагон начал подвергать высокопоставленных офицеров проверкам на полиграфе, а Трамп назвал журналистов "предателями".

Несмотря на это, Венс, который с самого начала выступал против развязывания этого конфликта, использует полученные подробные разведданные в частных беседах с Трампом, пытаясь склонить Белый дом к дипломатическому урегулированию.

Влияние на политические перспективы и внутренние процессы в Белом доме

Получение объективной информации стало возможным благодаря содействию министра обороны Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, которые обеспечили вице-президенту прямой доступ к командующим и ежедневным аналитическим сводкам.

Для Венса, который до вступления в должность имел ограниченный опыт в сфере национальной безопасности, глубокое погружение в военные детали стало способом закрепить за собой роль одного из главных внешнеполитических советников Трампа. В то же время затяжная и безрезультатная война на Ближнем Востоке создает серьезные риски для его будущего и возможной президентской кампании 2028 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в окружении Трампа предполагают, что война с Ираном может затянуться до 2029 года. По крайней мере , об этом говорят источники WSJ среди американских чиновников.

Между тем в "завершении" российско-украинской войны в Белом доме вновь увидели беспрецедентный "прорыв": после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным Трамп в очередной раз заявил, что тот "хочет заключить соглашение".

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