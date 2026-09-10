В администрации Трампа предполагают, что война с Ираном может затянуться до 2029 года – WSJ

Высокопоставленные чиновники Белого дома предполагают, что война Соединенных Штатов Америки с Ираном может продолжаться до конца президентского срока Дональда Трампа, то есть до 2029 года. Кроме того, Тегеран потенциально может поддерживать конфликт даже после инаугурации нового президента США в январе 2029 года.

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Кроме того, Трамп часто обсуждает со своими помощниками своё желание поскорее закончить войну с Ираном. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Что известно

По словам источников, на обсуждениях в Овальном кабинете присутствовали вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь США Марко Рубио и другие.

Они обсуждали вероятность того, что Иран может продолжать сопротивляться США в условиях блокады и военных мер. При этом Тегеран потенциально может поддерживать конфликт даже после инаугурации нового президента США в январе 2029 года.

Между тем в среду, 9 сентября, Трамп заявил журналистам, что война может закончиться "немедленно" после промежуточных выборов в ноябре, поскольку иранцы "больше не могут держаться".

Издание отметило, что многолетний конфликт истощит военные ресурсы и создаст риск долгосрочных сбоев на мировых нефтяных рынках в разгар президентских выборов в США в 2028 году.

По словам чиновников, Трамп часто обсуждает со своими помощниками своё желание поскорее закончить войну с Ираном. Она длится уже 7 месяцев и унесла жизни 18 военнослужащих. Но он также поддерживает долгосрочную экономическую блокаду, используя ее и санкции, чтобы заставить режим свернуть свою ядерную программу.

Также издание отмечает, что признание чиновниками в частном порядке того, что война может затянуться на годы, противоречит заявлениям Трампа о том, что США уже разгромили иранские силы и что режим скоро капитулирует.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент США Дональд Трамп 9 сентября заявил, что глава Кремля Владимир Путин якобы готов заключить соглашение о завершении войны против Украины. По словам американского лидера, всё якобы зависит от действующего президента Украины Владимира Зеленского.

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