Во время военных учений в НАТО смоделировали битву за аэропорт Гостомеля - Business Insider

Во время масштабных военных учений "Живая сабля" в Финляндии войска НАТО отработали сценарий, воспроизводящий битву за аэропорт Гостомель. Это был ключевой эпизод в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

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Об этом сообщает Business Insider. Учения включали симуляцию быстрой воздушно-десантной операции с целью захвата стратегического аэродрома, аналогичного попытке РФ в феврале 2022 года.

По сценарию, "красная команда", в которую вошли польские десантники и финские войска, совершила посадку на лесную взлетно-посадочную полосу, захватила ее и начала удержание, чтобы обеспечить дальнейшую переброску тяжелой техники и пехоты.

Этот элемент тренировки стал прямым отражением действий российской армии, которая пыталась установить контроль над аэропортом в Гостомеле - плацдармом для наступления на Киев.

Как отмечает Business Insider, страны НАТО, особенно граничащие с Россией, внимательно изучают ход войны в Украине и учитывают боевой опыт ВСУ в собственных оборонных планах.

Финляндия, которая не имеет собственных воздушно-десантных частей, пригласила для участия в учениях польских десантников. Это стало, по оценке издания, важным практическим шагом в становлении финской армии как нового члена Альянса.

В НАТО не скрывают, что эти частично проводятся из-за того, что в начале полномасштабного российского вторжения в Украину РФ попыталась осуществить именно такую операцию.

Стоит отметить, что битва за Гостомель – один из ключевых эпизодов начала полномасштабного вторжения России в Украину. 24 февраля 2022 года российские десантники атаковали аэропорт в Гостомеле, пытаясь захватить его для переброски войск до Киева. Украинские силы сначала отбили атаку, но 25 февраля аэропорт захватили россияне. Бои продолжились в самом поселке, который стал одной из самых горячих точек в Киевской области. 2 апреля украинские войска полностью освободили Гостомель вместе со всей Киевской областью.

Напомним, с 12 по 23 мая 2025 года в городе Конья, Турция, состоялись международные поисково-спасательные учения "Анатолийский Феникс - 2025". Мероприятие проходило на базе 3-й главной командной авиационной базы реактивных самолетов и собрало военных из более чем десяти стран.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шотландии во время международных военных учений "Красный Кондор" пострадали 15 бельгийских военных. Инцидент произошел во время стрельб, в результате чего трое солдат были госпитализированы, еще около десятка - получили повреждения слуха.

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