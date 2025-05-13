В Шотландии на военных учениях пострадали 15 бельгийских солдат, начато расследование: что произошло

В Шотландии во время международных военных учений "Красный Кондор" пострадали 15 бельгийских военных. Инцидент произошел во время стрельб, в результате чего трое солдат были госпитализированы, еще около десятка - получили повреждения слуха.

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Об этом заявило Министерство обороны Бельгии, сообщает RTL. В ведомстве отметили, что все раненые - военнослужащие 3-го парашютного батальона, который проходил подготовку к участию в составе наземной оперативной группы специальных операций (SOLTG).

Министр обороны Бельгии Тео Франкен пояснил, что "несколько человек получили ранения в результате применения противотанкового оружия". По его словам, уже начато расследование, чтобы выяснить точную причину инцидента.

"В Шотландии проводились учения, и несколько человек получили ранения в результате применения противотанкового оружия. Я жду отчет, будет проведено расследование. Это стандартная процедура, я придерживаюсь процедур. Я получу отчет как можно быстрее", - сказал он.

По уточненным данным, двенадцать солдат получили травмы слуха, а трое - более серьезные ранения. Одному из военных придется перенести операцию в Шотландии, после чего его репатриируют в Бельгию. Состояние всех раненых пока стабильное.

"Мы делаем все возможное, чтобы подготовить и защитить наш персонал, но иногда что-то идет не так", - отметил министр.

Он также выразил поддержку пострадавшим и их семьям и добавил, что ситуация находится на особом контроле.

В среду Тео Франкен выступит в Федеральном парламенте с объяснениями относительно инцидента.

Напомним, в Литве во время военных учений у границы с Беларусью исчезло четверо солдат армии США. После длительной поисково-спасательной операции они были найдены мертвыми.

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