Во Франции возле оборонного завода второй раз за три дня заметили неизвестный беспилотник: пилоту удалось скрыться

Во Франции возле оборонного завода снова был замечен неизвестный беспилотник. Это уже второй раз за три дня.

Об этом сообщает BFM TV. Отмечается, что БПЛА был замечен над производственным объектом Eurenco. В компании пока никак не прокомментировали данный инцидент.

Инцидент произошел недалеко от завода в городе Бержерак, где производят порох для артиллерийских снарядов. Два предыдущих пролета дрона над территорией предприятия администрация заметила вечером 10 ноября.

Обо всех случаях руководство завода сразу сообщило в соответствующие органы, после чего началось расследование. В прокуратуре Бержерака подтвердили факт появления дрона.

В префектуре сообщили, что после обращения администрации полиция начала поиски оператора беспилотника, однако установить его не удалось.

Дело расследуется по статьям об умышленном управлении дроном в запрещенной для полетов зоне.

Командующий противовоздушной обороны и воздушных операций ВС Франции генерал Марк Ле Буй заявил, что по имеющимся данным вероятно речь идет о коммерческом дроне, подобном аппаратам, которые производит компания DJI.

Генерал также отметил, что такие инциденты становятся не единичными, и правоохранители регулярно проводят соответствующие проверки.

Что известно о компании

Eurenco является одним из ключевых производителей пороха и взрывчатых материалов в Европе. Ее заводы работают во французских городах Бержерак и Сорг, а также в Швеции и Бельгии.

Продукция используется во французских и европейских артиллерийских снарядах, ракетах, торпедах и боеприпасах средних калибров.

Что предшествовало

Вечером в понедельник, 10 ноября, незаконный полет дрона произошел над заводом Eurenco в Бержераке, где производят порох для артиллерийских систем. Прокуратура начала расследование.

Напомним, что вечером во вторник, 11 ноября, во Франции над железнодорожной станцией Мюлуз, где находилась колонна танков Leclerc, пролетел беспилотник. По данному инциденту было начато расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу три неизвестных дрона зафиксировали над атомной электростанцией Doel в Бельгии. В связи с этим свою работу приостанавливал один из аэропортов страны.

