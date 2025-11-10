Над бельгийской атомной электростанцией Doel заметили три беспилотника

Сразу три неизвестных дрона зафиксировали над атомной электростанцией Doel в Бельгии. В связи с этим, свою работу приостанавливал один из аэропортов страны.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 9 ноября. Об этом сообщает Le Figaro.

Что известно

В материале отмечается, что присутствие беспилотников не повлияло на работу объекта. В то же время о случае были уведомлены соответствующие органы.

В тот же вечер из-за замеченного дрона временно остановили работу аэропорта Льежа, что стало очередным случаем в череде подобных инцидентов последних дней.

Напомним, в Бельгии определились, как будут реагировать на инциденты с дронами. Там решили усилить полномочия Национального центра воздушной безопасности (NASC). Министр обороны Бельгии отметил, что центр должен стать координационным узлом для получения общей картины воздушного пространства и оперативного реагирования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны (ISW) рассказали, что Россия продолжает осуществлять скрытые атаки на Европу, запуская беспилотники в европейском воздушном пространстве. Дроны в небе приводят к остановке работы аэропортов в странах ЕС, фиксируются и нарушения воздушного пространства со стороны Беларуси.

