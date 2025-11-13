Во Франции неизвестный дрон пролетел над поездом с танками Leclerc: что происходит

Вечером во вторник, 11 ноября, во Франции над железнодорожной станцией Мюлуз, где находилась колонна танков Leclerc, пролетел беспилотник. Касательно этого инцидента было начато расследование.

Об этом сообщает Europe 1. По данным издания, дрон совершил несколько полетов в период со вторника на среду, незадолго до полуночи. Охранник поднял тревогу.

Полицейские также заметили дрон, пролетавший над центральным отделением полиции. Было зафиксировано по меньшей мере два пролета туда и обратно.

"Начато расследование", – сказано в сообщении.

Фиксация дронов над объектами в Европе

В течение нескольких последних месяцев в Европе наблюдается повышенная бдительность в отношении важных сооружений, поскольку над рядом европейских инфраструктурных объектов пролетали неизвестные дроны, что привело к временному закрытию воздушного пространства в Германии, Бельгии и Швеции.

В конце сентября над военной базой Мурмелон в департаменте Марна, где проходили обучение украинские солдаты, также пролетали дроны. Отмечается, что эти "небольшие аппараты" не указывали на возможное вмешательство иностранных государств.

А вечером в понедельник, 10 ноября, незаконный полет дрона произошел над заводом Eurenco в Бержераке, где производят порох для артиллерийских систем. Прокуратура начала расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу три неизвестных дрона зафиксировали над атомной электростанцией Doel в Бельгии. В связи с этим свою работу приостанавливал один из аэропортов страны.

