Во Франции медузы едва не привели к остановке крупнейшей АЭС Западной Европы: пришлось остановить один реактор

На атомной электростанции Гравлин на севере Франции из-за массового скопления медуз остановили третий энергоблок. Еще один реактор перевели на пониженную мощность, поэтому в настоящее время в штатном режиме работают только два из шести энергоблоков станции.

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Об этом сообщило французское издание France Info со ссылкой на данные энергетической компании EDF. В EDF отметили, что в среду около 16:00 энергоблок №3 остановили из-за массового скопления медуз в системах фильтрации станции забора морской воды.

При этом третий энергоблок только 18 августа вновь подключили к электросети после аналогичной остановки. Также в профилактических целях снизили мощность энергоблока №2.

Энергоблок №4 остается остановленным с 10 августа после первого массового наплыва медуз. Другой энергоблок, №5, находится на плановом техническом обслуживании.

АЭС Гравлин является крупнейшей атомной электростанцией Западной Европы.

Напомним, что подобное скопление медуз вблизи АЭС Гравлин уже фиксировали в августе 2025 года. Тогда работу реакторов постепенно возобновили в течение двух недель после инцидента.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 12 июля во Франции из-за аномальной жары временно остановили три ядерных реактора, а ещё восемь работали на пониженной мощности. Решение приняла энергетическая компания EDF, чтобы соблюсти температурные ограничения и уменьшить воздействие нагретой воды, которую электростанции сбрасывают в реки, на окружающую среду.

Французские АЭС используют речную или морскую воду для охлаждения реакторов. Для каждой электростанции установлены предельные значения температуры воды, и во время жары производство электроэнергии приходится сокращать, чтобы их не превышать.

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