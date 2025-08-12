Крупнейшая АЭС Франции приостановила работу из-за нашествия медуз: экологи назвали причину

Вечером в воскресенье, 10 августа, во Франции остановились четыре реактора атомной электростанции "Гравлин". Причина – скопление медуз в системах охлаждения.

Об этом сообщил оператор станции EDF. Нашествие медуз, вероятно, связано с повышением температуры воды из-за глобального потепления, передает Reuters.

Известно, что реакторы 2, 3 и 4 выключились автоматически незадолго до полуночи, когда фильтрующие барабаны насосных станций заполнились "непредсказуемым" скоплением медуз. Реактор 6 был отключен несколько часов спустя, говорится в уведомлении оператора.

Событие не повлияло на безопасность объектов, персонала или окружающей среды.

"Гравлин" занимает второе место в рейтинге крупнейших атомных станций в Европе после Запорожской АЭС

Указанная станция находится на севере Франции и является самой большой в стране. Она охлаждается водой из канала, соединенного с Северным морем. Шесть ее энергоблоков вырабатывают по 900 мегаватт каждый, что в сумме составляет 5,4 гигаватта.

"Гравлин" полностью остановил свою работу, поскольку два других блока отключены для проведения планового технического обслуживания. Эта ситуация является временной, указали в EDF.

По словам источника Reuters, фильтрующие насосы АЭС не повреждены, их просто нужно очистить; ожидается, что реакторы можно будет быстро перезапустить.

В последние годы увеличение количества медуз и появление их инвазивных видов наблюдали на пляжах вокруг АЭС, между крупными городами Дюнкерк и Кале.

"Медузы размножаются быстрее, когда вода теплеет, а поскольку такие регионы, как Северное море, становятся теплее, репродуктивное окно становится все шире", – объяснил Дерек Райт, консультант по морской биологии Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Инвазивные виды в море, скорее всего, привезли на танкерах. "Они попадают в балластные цистерны в одном порту и часто выкачиваются в воды на другом конце земного шара", – сказал эксперт.

"Все говорят о чистоте ядерной энергетики, но мы не думаем о непреднамеренных последствиях теплового загрязнения", – добавил Дерек.

В EDF заявили, что не знают, какие именно виды медуз привели к остановке реактора. Пресс-служба заверила, что команды специалистов работают над безопасным перезапуском.

