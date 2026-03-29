'Визит Третьего рейха': приезд российских депутатов в США вызвал возмущение представителей обеих партий Конгресса

Встреча российской делегации с пятью законодателями Палаты представителей США возмутила проукраинских членов Конгресса. С критикой выступили представители как Демократической, так и Республиканской партии.

Россияне прибыли в Вашингтон 26 марта. В Капитолий их провела Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида), известная своими пророссийскими взглядами. POLITICO пишет, что эта экскурсия была воспринята в Конгрессе неоднозначно.

"Иностранным политическим агентам наших противников никогда не следует позволять находиться на Капитолийском холме. Этот "визит" открыл двери для масштабной угрозы безопасности спикера, нашего Конгресса и самой демократии", – заявил член Палаты представителей Майк Квигли (демократ от штата Иллинойс). По его мнению, речь идет о "еще одном продолжением моральной эквивалентности администрации Дональда Трампа между Россией и Украиной в этой войне".

"Я считаю это чрезвычайно проблематичным", – сказал изданию сенатор Марк Уорнер (демократ от Вирджинии), высокопоставленный член Комитета по вопросам разведки.

Член Палаты представителей Джо Уилсон (республиканец) назвал представителей Кремля участниками "военного преступного режима Путина". Этих "самопровозглашенных врагов американского образа жизни и виновников ужасных массовых убийств" не должны приветствовать в Америке. "Я сравниваю эту встречу на Капитолийском холме с визитом Третьего Рейха", – сказал Уилсон.

Когда о встрече спросили Дона Бэкона (республиканца от Небраски), он заявил, что "российский президент Путин и его приспешники ненавидят Америку, ненавидят свободу и хотят подорвать авторитет США на каждом шагу". "Их вторжение в Украину – это одно гигантское военное преступление", – подчеркнул политик.

"Чиновники, на которых распространяются санкции, прибывают сюда не случайно – им выданы визы, предоставлено освобождение от санкций и разрешено быть здесь нашим собственным правительством", – возмутилась сенатор Джин Шахин (демократ), высокопоставленный член Комитета по международным отношениям. Она указала на то, что эта ситуация предоставляет Кремлю "доступ и легитимность", уменьшает его потери "в то время, когда мы должны делать наоборот".

Член Палаты представителей Джейми Раскин (демократ от Мэриленда) раскритиковал Луну за проведение "частной экскурсии по Капитолию для членов госдумы, которые любят Путина". При этом он назвал российского диктатора "наставником и добрым другом" Трампа.

"Возможно, она (Анна Паулина Луна. – Ред.) научилась от своих российских товарищей, как быть полностью послушной авторитарному президенту. Возможно, они обсуждали свою общую оппозицию к украинской демократии и правам человека, а также чистое восхищение от того, что они по обе стороны войны Трампа с хаосом в Иране", – сказал Раскин.

Что известно о поездке россиян в США

Делегация госдумы РФ впервые с начала большой войны прибыла в Америку для так называемых "неформальных переговоров".

Согласно фотографиям, опубликованным Луной, к встрече с россиянами присоединились республиканцы Эли Крейн (Аризона), Деррик Ван Орден (Висконсин) и Энди Оглз (Теннесси), а также демократ Висенте Гонсалес (Техас).

Американские законодатели встретились с делегацией РФ, в состав которой вошли депутаты Вячеслав Никонов и Михаил Делягин. Оба находятся под санкциями ряда стран – и даже самих Соединенных Штатов – из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Политики из США и РФ позировали для фотосессии возле Института мира, а также прогулялись по Скульптурному залу Капитолия.

28 января самолет парламентской делегации России покинул Вашингтон и приземлился в Нью-Йорке.

