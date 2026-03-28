Американский госсекретарь Марко Рубио резко опроверг, что Штаты будто бы увязывают гарантии безопасности Украине с выводом ВСУ из Донбасса.

По его словам, США "сказали: гарантии безопасности не вступят в силу, пока не закончится война. Иначе вы сами ввязываетесь в войну. Понимаете? Что такое гарантия безопасности? Это войска, которые готовы прийти и защищать. Если вы отправите их туда сейчас, то вы себя втянете в войну" ["вы" - это он, понятно, о своей стране].

При этом Рубио подчеркнул, что такое напоминание "не было связано с тем, что он [то есть Зеленский] откажется от территорий".

Таким образом, гарантии США – а речь, как видим, идет о военном присутствии! – будут работать в зависимости от наличия самого факта заключения мира, а не от конкретных условий мирного соглашения.