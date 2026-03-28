'Когда у вас кончится терпение?' Каллас упрекнула Рубио из-за попустительства Путину

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас поинтересовалась у государственного секретаря США Марко Рубио, когда Вашингтон начнет действовать жестче в отношении Москвы.

Видео дня

В ответ он заявил, что США "делают все возможное" для окончания войны в Украине. Об этом сообщает Axios. Как отмечает издание, словесная перепалка между политиками возникла во время встречи министров стран G7.

Дипломатический спор

"Прошел год, а Россия так и не сдвинулась с места. Когда же ваше терпение закончится?" – обратилась Каллас к Рубио.

Она подчеркнула, что год назад на том же форуме Рубио предупреждал: если Россия будет блокировать попытки США остановить войну, Вашингтон потеряет терпение и применит дополнительные меры против Кремля.

"Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что можете сделать это лучше, продолжайте. Мы отойдем", – ответил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что США пытаются вести переговоры с обеими сторонами, но на практике поддерживают только Украину через поставки оружия, разведданные и другую помощь.

Как сообщает издание, после этой оживленной дискуссии несколько европейских министров вмешались, выразив надежду, что США будут продолжать дипломатические усилия в отношении России и Украины.

По словам двух источников, в конце встречи Рубио и Каллас провели короткую частную беседу, чтобы разрядить напряженную атмосферу.

После завершения саммита G7 Рубио заявил журналистам, что никакой напряженности или критики во время встречи не было. Он пояснил, что обычно на таких мероприятиях благодарят США за роль посредника в войне между Россией и Украиной, а голосов не повышали и негативных замечаний не делали.

Напомним, Рубио высказался относительно сотрудничества России и Ирана. Он считает, что Москва не делает для Тегерана ничего такого, что могло бы каким-то образом помешать американским операциям против Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA, Кая Каллас заявила, что Россия стремится расширить войну против Украины и не демонстрирует никаких сигналов о готовности прекратить боевые действия в ближайшее время. Текущее развитие событий лишь подтверждает такие намерения Кремля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!