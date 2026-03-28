Настоящие королевы или короли драмы: четыре главные черты характера тех, кто родился в октябре

Те, кто родился под энергией Весов, которые любят красоту, и Скорпиона, который стремится к близости, являются романтическими, ориентированными на отношения и прирожденными лидерами, что отражает драматическую, эмоционально заряженную, эфемерную атмосферу, которую часто вызывает это время года.

Люди, рожденные в октябре, ориентированы на достижения, стремятся к балансу и власти. Они высоко ценят отношения, глубоко связываясь с другими для поддержки и близости, пишет OBOZ.UA.

Рожденные в октябре непоколебимы в своих убеждениях и имеют сильную склонность к художественному творчеству и самовыражению. Вот четыре ключевые черты их характера.

Целеустремленность

Люди, рожденные, когда солнце находилось в знаке Весов, имеют врожденную склонность к соревнованиям и хотят оставить свой след, наполнив мир немного больше баланса, красоты, справедливости и гармонии. Они целеустремленные, возьмут на себя инициативу и без проблем поделятся своими масштабными идеями с другими. Между тем те, кто появился на свет, когда солнце было в Скорпионе, решительно настроены претендовать на власть, занимая лидерские должности, взяв на себя бразды правления на существующей властной позиции или просто став очевидным правителем своего уголка мира. В любом случае, люди, рожденные в октябре, явно заинтересованы в постановке амбициозных целей и впечатляющих шагов для победы.

Ориентированность на отношения

Люди, рожденные, когда солнце находится в Весах, всегда стремятся к духовной близости с кем-то. Они чувствуют, что могут быть еще более эффективными в достижении всего, что задумали, будучи половинкой динамического дуэта. В то же время те, кто появляется на свет, когда солнце проходит через Скорпиона, сосредоточены на построении близости в своих ближайших отношениях. Они с удовольствием будут задавать сложные вопросы и даже углубляться в запретные темы, чтобы лучше понять своих самых близких и дорогих. Приоритет обоих знаков в содержательном общении с другими отражает искренний, "сезонный" тон этого месяца середины осени.

Непоколебимость в убеждениях

Рожденные в месяц, который безоговорочно символизирует жуткий сезон и является серединой осени, люди, которые появляются на свет в октябре, не быстро уступают свои мечты, стремления, ценности или идеалы. Наоборот, они невероятно преданы своему мировоззрению и страстям. Те, на кого больше влияют Весы, могут колебаться и испытывать трудности с выбором стороны, но их преданность сохранению сбалансированной перспективы и мира любой ценой редко колеблется. Они сделают все возможное, чтобы ситуация оставалась гармоничной. А люди, которые родились с сильным присутствием Скорпиона в своей натальной карте, часто упорно относятся ко всему, чем они увлечены – будь то профессиональные амбиции на всю жизнь или отношения, которым они посвятили себя на всю жизнь.

Творчество

Люди, у которых в натальной карте сильные Весы, ценят искусство, особенно когда оно приносит в мир больше красоты. Представьте себе: захватывающее балетное представление, привлекательную выставку в вашем местном музее или потрясающий показ мод. Они также очень умело умеют привносить художественный шарм в пространство или впечатления, чаще всего когда они генерируют идеи, создают и организуют памятное событие с друзьями или коллегами. Между тем люди-Скорпионы выливают свои глубокие эмоции в любимые творческие выражения. И они не чураются темной, теневой стороны жизни, предпочитая, чтобы она фактически влияла на их художественное самовыражение. Эта характеристика перекликается с вдохновенным, самоэкспрессивным тоном, который мы все склонны чувствовать, когда переживаем этот трансформационный осенний момент.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

