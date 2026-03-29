Украина перешла на летнее время: как узнать точно, который сейчас час

Переход на летнее время состоялся в ночь на 29 марта. В 03:00 часов ночи стрелки перевели на один час вперед.

Утром стоит проверить свои часы, будильники и бытовую технику. OBOZ.UA рассказывает, как быстро узнать, который час после перевода стрелок.

Какие устройства переводят время автоматически

Если устройство подключено к интернету или мобильной сети, оно обычно само обновляет настройки после перехода на летнее время.

Это касается смартфонов, планшетов, компьютеров, смарт-часов, фитнес-браслетов и другой техники с синхронизацией через сеть. Поэтому в большинстве случаев достаточно просто довериться своему гаджету – новое время установится автоматически.

Какую технику придется настраивать вручную

Не все устройства способны самостоятельно перейти на новое время. Прежде всего это касается техники, которая не синхронизируется с интернетом или мобильной связью.

Речь идет о настенных часах, микроволновых печах, духовках, некоторых будильниках и других электронных устройствах без автоматического обновления. Именно поэтому после перехода на летнее время не стоит безоговорочно полагаться на их показатели. Чтобы избежать путаницы, такие приборы придется перевести вручную.

Как быстро проверить точное время

Один из самых простых способов убедиться, что время правильное, – воспользоваться поиском в Google. Для этого достаточно ввести название города и слово "время".

После этого под строкой поиска появится актуальное время для выбранного города. Стоит учитывать, что оно показывается на момент запроса, поэтому для уточнения данных страницу лучше обновить.

Какие сайты показывают точное время

Кроме поиска в Google, можно воспользоваться специальными сервисами точного времени, которые синхронизируются со сверхточными атомными часами. Такие ресурсы позволяют проверить время не только в Украине, но и в любой точке мира.

Среди самых известных сервисов:

time.is – показывает точное время в городах Украины и мира;

24timezones.com – помогает быстро проверить время в разных странах;

timeanddate.com – популярный международный сервис с часовыми поясами, календарями и картами;

godinnik.com – украиноязычный ресурс для проверки точного времени.

Как узнать точное время по телефону

Проверить время можно не только через интернет, но и с помощью телефона. Для этого в Украине работают простые сервисы, которые позволяют быстро получить точную информацию.

Если вы пользуетесь стационарным телефоном, можно набрать номер 121 – система автоматически сообщит точное время. С мобильного телефона можно набрать комбинацию *160# и нажать вызов. Через несколько секунд поступит сообщение с точной датой, временем и днем недели. Услуга является бесплатной для абонентов украинских операторов.

Накануне перехода на летнее время стоит проверить, какие именно устройства в вашем доме обновляют время автоматически, а какие – нет. Это поможет избежать опозданий, неправильно настроенных будильников и путаницы с бытовой техникой.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как подготовиться к переводу времени и как легче адаптироваться к нему.

