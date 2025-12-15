'Виктор заслужил орден Ленина': главы МИД Польши и Венгрии поссорились из-за Орбана

Министры иностранных дел Польши и Венгрии Радослав Сикорский и Петер Сийярто публично поспорили в соцсети X. Дискуссия развернулась под сообщением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который резко раскритиковал решение Брюсселя бессрочно заморозить российские активы.

Обсуждение состоялось в открытых комментариях под постом Орбана в соцсети X. Венгерский премьер заявил, что действия Брюсселя в отношении российских активов являются, по его словам, "объявлением войны", а также подчеркнул, что Будапешт не будет участвовать в этой политике.

Именно под этим сообщением свои комментарии оставили главы МИД Польши и Венгрии, а также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Резкие комментарии дипломатов

Первым к дискуссии присоединился Радослав Сикорский, который в ответ на заявление Орбана написал, что "Виктор заслужил орден Ленина". Этот комментарий вызвал реакцию Петера Сийярто, который обвинил Варшаву в стремлении войны между Россией и Европой и заявил, что Венгрия не позволит втянуть себя в конфликт.

Сикорский в ответ отметил, что войны не будет, если Россия не осуществит нового вторжения, но добавил, что на этот раз, по его словам, Венгрия окажется на стороне Москвы.

Подробности конфликта позиций

Петер Сийярто не стал продолжать спор непосредственно с польским коллегой, однако отреагировал на комментарий министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Тот под тем же сообщением Орбана назвал венгерского премьера "самым ценным замороженным активом России в Европе".

В ответ Сийярто написал, что это "ваша война, а не наша", подчеркнув отличие позиции Будапешта от подхода Украины и части стран ЕС.

Параллельно в Европейском Союзе обсуждается модель так называемого репарационного кредита, по которой Еврокомиссия может использовать замороженные активы Банка России для предоставления займа Украине. Украина, согласно этой схеме, должна возвращать средства только в случае выплаты Россией компенсации за нанесенный ущерб.

Ранее OBOZ.UA сообщал, продолжается работа с европейскими партнерами по замороженным активам или альтернативным финансовым механизмам. Целью является получение 40-45 миллиардов евро в год, а также достижение общего объема около 90 миллиардов на 2026-2027 годы.

