«Вероятность высока»: в Литве ожидают волну российских провокаций после «выборов» в Госдуму

После завершения парламентских "выборов" в России Европа может столкнуться с новой волной провокаций со стороны Кремля. При этом в РФ объявили о победе правящей партии "Единая Россия" на жестко контролируемом голосовании.

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Об этом заявил председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Ремигиюс Мотузас, сообщает LRT. По его словам, Кремль и российские власти укрепили свои позиции по итогам "выборов", поэтому вероятность новых провокаций высока.

"Я думаю, что стоит ожидать большего количества провокаций. От мобилизации на определенный период воздержатся, поскольку во время избирательной кампании обещали, что ее не будет", — сказал Мотузас.

Он также отметил, что правящая партия "Единая Россия" получила и сохраняет конституционное большинство.

Какие результаты показала "Единая Россия"

После подсчета более 71% голосов "Единая Россия" набрала 57,5%. Коммунистическая партия РФ получила 14% голосов, а Либерально-демократическая партия России – 8,7%.

Ни одна из партий, выступающих против войны России против Украины, не была допущена к выборам. В частности, за несколько недель до голосования Верховный суд РФ исключил из избирательных списков антивоенную партию "Яблоко".

Голосование также проходило на оккупированных и аннексированных Россией территориях Украины.

Запад регулярно критикует отсутствие свободы на выборах в России. Эти парламентские "выборы" стали первыми в РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Какие последствия могут иметь "выборы" в РФ

Результаты парламентских "выборов" в России могут быть использованы Кремлем в качестве аргумента для продолжения войны против Украины. Reuters отмечал, что ожидаемую победу "Единой России" могут представить как подтверждение якобы широкой поддержки войны.

В Европейском союзе заявили, что не будут признавать так называемые "выборы" в Госдуму России на временно оккупированных территориях Украины и их результаты. В то же время в ЕС подчеркнули ответственность лиц, причастных к организации такого голосования.

Как писал OBOZ.UA, в ГУР заявляли о признаках подготовки России к новой волне мобилизации. По оценке украинской разведки, более активные меры в этом направлении могут начаться после "выборов" в Госдуму, причем Кремль может избегать официального объявления мобилизации.

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