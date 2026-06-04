Израиль и Ливан договорились о прекращении огня, но есть 'нюанс': что известно о соглашении

Израиль и Ливан договорились ввести режим прекращения огня на Ближнем Востоке. Однако внедрение таких решений зависит от подобных действий со стороны "Хезболлы" и вывода всех боевиков из южного Ливана,

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Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США. Соглашение было заключено после того, как израильское правительство угрожало эскалацией своих действий в Ливане, что грозит срывом переговоров между США и Ираном.

Что известно

В результате переговоров, Израиль и Ливан договорились возобновить политические переговоры и переговоры по безопасности в течение недели с 22 июня с целью"достижения всеобъемлющего соглашения", отмечая, что Вашингтон будет способствовать посредничеству в переговорах.

В заявлении Госдепа отмечается, что обе стороны договорились о создании пилотных зон, где армия Ливана возьмет контроль над территорией, крм "негосударственных субъектов", но сроки для этих пилотных зон не определены.

В Израиле в свою очередь добавили, что его безопасность и уважение к его территориальной целостности могут быть достигнуты только путем разоружения "Хезболлы" и ликвидацией их инфраструктуры.

"Ливан подтвердил необходимость взаимного уважения к международно признанным границам, настоятельную потребность в полном выполнении прекращения боевых действий, подчеркивая принципы территориальной целостности и полного государственного суверенитета. Ливан обязался усиливать возможности Ливанских вооруженных сил, при поддержке США, для установления эффективного контроля по всей стране", – говорится в сообщении Госдепа.

Напомним, ранее стало известно, что в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп рассердился из-за масштабирования операции в Ливане. Глава Белого дома считает действия Иерусалима чрезмерными и такими, которые могут сорвать дипломатический процесс по Ирану.

Как сообщал OBOZ.UA, на юге Ливана из-за атаки беспилотника боевиков "Хезболла" погиб военнослужащий Армии обороны Израиля Майкл Тюкин. Известно, что в 2020 году 21-летний военный переехал в Израиль из Украины вместе с матерью.

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