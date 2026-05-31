На юге Ливана погиб сын переселенки из Украины, который воевал в составе ЦАХАЛ: все подробности. Фото

На юге Ливана из-за атаки беспилотника группировки "Хезболла" погиб военнослужащий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Майкл Тюкин. Известно, что в 2020 году 21-летний военный переехал в Израиль из Украины вместе с матерью.

Об этом сообщает The Times of Israel, ссылаясь на ЦАХАЛ. Известно, что атака произошла ночью на юге Ливана.

Сержант Майкл Тюкин проходил службу в разведывательном подразделении бригады "Гивати".

Известно, что Тюкин переехал в Израиль из Украины вместе с матерью в 2020 году. Он был единственным ребенком в семье и жил в Ашкелоне.

По информации израильских военных, около 22:30 FPV-дрон, которым управляли боевики "Хезболлы", попал в позицию, где находились военнослужащие бригады "Гивати". В результате удара Майкл Тюкин погиб. Еще четверо израильских военных получили легкие ранения. Раненых госпитализировали.

Напомним, Израильская армия ЦАХАЛ 27 мая объявила все районы Ливана к югу от реки Захрани "зонами боевых действий" и призвала жителей эвакуироваться. Это – первое масштабное предупреждение ливанцев после перемирия, которое началось 17 апреля на фоне переговоров между странами. Однако объявлению ЦАХАЛ предшествовал ряд ударов по боевикам террористической "Хезболлы" на юге и востоке Ливана.

Также OBOZ.UA сообщал, сутками ранее армия Израиля нанесла по Ливану более 120 авиаударов, расширив свою сухопутную операцию. Считается, что это одна из самых масштабных бомбардировок Ливана за последние недели. Израильская операция была направлена на южные и восточные районы страны.

