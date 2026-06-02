Назвал 'сумасшедшим': Трамп разозлился на Нетаньяху из-за ударов по Ливану – Axios

В телефонном разговоре с премьер-министром Беньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп выразил недовольство масштабированием операции в Ливане. Лидер считает действия Израиля чрезмерными и такими, которые могут сорвать дипломатический процесс в отношении Ирана.

После разговора Израиль отказался от немедленных планов удара по Бейруту. Об этом сообщает издание Axios.

Трамп резко раскритиковал расширение израильской операции в Ливане, в частности удары, которые приводили к значительным жертвам среди гражданского населения. Он настаивал, что дальнейшая эскалация может изолировать Израиль на международной арене и усложнить переговоры с Ираном. Во время разговора Трамп давил на Нетаньяху, подчеркивая необходимость сдержанности в действиях против Бейрута и операциях в южном Ливане.

После звонка израильская сторона заявила о продолжении операций в приграничных районах, однако от планов немедленного удара по столице Ливана отказалась. В то же время в Тель-Авиве настаивают, что действия остаются ответом на атаки со стороны "Хезболлы" и не меняют общей стратегии.

