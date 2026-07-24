"США – не копилка Европы": Трамп пригрозил Евросоюзу новыми пошлинами после того, как ЕК оштрафовала Google на миллиард долларов

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европейскому союзу введением новых пошлин после решения Европейской комиссии оштрафовать Google на миллиард долларов за нарушение Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Он заявил, что Евросоюз "заплатит очень высокую цену за это незаконное и крайне неэтичное поведение".

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Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. Он заявил, что Вашингтон начнёт расследование действий ЕС.

Трамп обвинил ЕС в дискриминации американских компаний

Президент США заявил, что Европейский Союз якобы безосновательно налагает многомиллиардные штрафы на крупные американские технологические компании.

По словам Трампа, ЕС уже оштрафовал Apple на 15 млрд долларов, Meta — на 3 млрд долларов, Amazon — на 2,5 млрд долларов, а Google — еще на 1 млрд долларов. В то же время он утверждает, что общая сумма штрафов в отношении Google уже превысила 18 млрд долларов.

Трамп назвал такие действия "незаконной и дискриминационной практикой" и заявил, что США "не являются копилкой для Европы".

"Эта незаконная и крайне дискриминационная практика началась на столь высоких уровнях в течение первого года администрации сонного Джо Байдена, но она не продолжится при администрации Трампа. Соединенные Штаты Америки не являются "копилкой" для Европы, и мы не позволим, чтобы это происходило", – заявил Трамп.

США могут ввести новые пошлины

Американский президент сообщил, что поручит немедленно начать расследование в соответствии с разделом 301 Закона США о торговле в отношении практики, которая, по его словам, наносит ущерб американским компаниям и налогоплательщикам.

Он также пообещал, что Соединенные Штаты будут добиваться полной отмены штрафов, наложенных на американские корпорации, а Европейский Союз "заплатит очень высокую цену" за свои действия.

Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон ожидает введения "значительных пошлин" в отношении ЕС "в ближайшее время", однако не уточнил, на какие именно товары они могут распространяться.

"Штрафы будут полностью отменены, и мы ожидаем введения значительных тарифов против ЕС в кратчайшие сроки. Следите за развитием событий!", – заявил президент США.

За что Еврокомиссия оштрафовала Google

Накануне Европейская комиссия оштрафовала Google на 890 млн евро (около 1 млрд долларов) за нарушение требований Закона о цифровых рынках (DMA), который регулирует деятельность крупнейших цифровых платформ на территории Евросоюза.

Штраф состоит из двух частей. Первая часть штрафа (460 млн евро) была наложена за то, что Google систематически ставит свои сервисы выше конкурентов в поисковой выдаче, в частности в разделах "Покупки", "Отели" и "Транспорт". Вторая часть (430 млн) – за ограничения в магазине приложений Google Play: по данным Еврокомиссии, компания мешает разработчикам направлять пользователей к более дешевым предложениям на других площадках.

Это не первый случай применения данного законодательства к американскому технологическому гиганту. В апреле 2025 года Еврокомиссия также наложила на компанию Google штраф в размере 2,95 миллиарда евро за нарушение правил конкуренции ЕС на рынке рекламных технологий.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году президент Соединенных Штатов ДональдТрамп также угрожал Европейскому Союзу торговым расследованием после штрафа, наложенного на компанию Google за нарушение антимонопольных правил. В частности, американский лидер заявил, что будет вынужден применить статью №301 Торгового кодекса США.

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