Армия обороны Израиля сообщает, что за 4 дня наземной операции уже было уничтожено около 250 боевиков "Хезболлы", из них 21 — командиры. До начала наземной операции, по признанию самой "Хезболлы", было уничтожено что-то около 600–700 боевиков (они перестали публиковать отфотошопленные портреты, и стало сложнее считать). То есть количество уничтоженных боевиков "Хезболлы" уже приближается к 1000, включая Насраллу и других высокопоставленных членов.

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Это неплохой результат, так как население Ливана составляет чуть более 5 миллионов человек, из которых шииты — около полутора миллионов. "Хезболла" располагает десятками тысяч боевиков с мобилизационным потенциалом в тепличных условиях раздуться до 100 тысяч. Но это при идеальных условиях.

Мобилизацию они не проводили, и отдельный вопрос — насколько они в состоянии ее провести после нарушения их цепочки командования и контроля, а также при уничтожении инфраструктуры. Точнее сказать даже будет, что кого-то они мобилизовать то и могут, но сомнительно, что именно те бумажные 100 тысяч бойцов.

Все это к тому, что "Хезболла" располагает ограниченным и конечным людским ресурсом. Поэтому физическое уничтожение боевиков — это верная стратегия. Если убить еще несколько тысяч, а другой десяток или два тысяч покалечить, это будет существенный удар по ним, который им придется восстанавливать пару поколений (буквально). Если, конечно, их не добьют сунниты или христиане. На "Хезболлу" многие точат зуб, причем не только в Ливане, то и в Сирии точно.