Вэнс был 'скептически настроен' относительно операции США против Ирана – Politico

Вице-президент США Джей Ди Вэнс скептически отнесся к началу боевой операции против Ирана. В то же время ранее он публично защищал решение президента США Дональда Трампа.

Видео дня

Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников аппарата главы Белого дома. По словам чиновников на условиях анонимности, относительно старта ракетных ударов по Ирану, Вэнс был гораздо "сдержаннее", чем Трамп.

Джей Ди Вэнс сомневается в войне с Ираном

Скептицизм Вэнса в отношении военного участия США, сформированный его опытом службы в морской пехоте в Ираке вместе с его более сдержанным тоном относительно успехов операции, подпитывает спекуляции о расколе между ним и Трампом, пишет издание.

"Его роль заключается в том, чтобы предоставить президенту и администрации, знаете, все точки зрения на то, что может произойти, со многих разных точек зрения, и, знаете, он это делает. Но как только решение принято, он полностью его поддерживает", — говорят чиновники.

Это не первый случай, когда Вэнс расходится мнениями с Трампом относительно военных действий США. Когда США бомбили хуситов в начале прошлого года, Вэнс в переписке с другими должностными лицами администрации, заявил, что считает этот шаг "ошибкой".

Последний раз это проявилось после того, как Трамп вспомнил о роли как Вэнса, так и госсекретаря Марко Рубио, который публично больше соглашается с президентом по Ирану. Глава Белого дома признал разногласия, но, похоже, это его не беспокоило. Вэнс вообще это не комментировал.

"Вице-президент постоянно находился в центре внимания людей, которые пытались навязать ему свои взгляды. В результате было опубликовано множество противоречивых версий взглядов вице-президента, что показывает, что СМИ не имеют представления, о чем говорят", — сказала пресс-секретарь Вэнса Тейлор Ван Кирк.

Что скрывает Джей Ди Вэнс

Спикер Белого дома Анна Келли заявила, что "попытки вбить клин между президентом Трампом и вице-президентом Вэнсом абсолютно ошибочны". В то же время источник из окружения Вэнса, на условиях анонимности заявил, что он "видел необходимость быстрого удара", и что "задержка может привести к жертвам из-за потенциальных утечек военных планов США".

Издание отмечает, что в первый год второго срока Трампа Вэнс часто сомневался в боевых действиях. После того, как США бомбили иранские ядерные объекты в июне и после захвата экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Вэнс в соцсетях хотел объяснить необходимость их проведения. А перед стартом операции против Тегерана, он заявил, что цель уничтожения ядерного потенциала Ирана предотвратит "попадание" США "в такие болота, как в Ираке или Афганистане".

Напомним, ранее Джей Ди Вэнс заявил, что поскольку переговоры Соединенных Штатов с Ираном по его ядерной программе не увенчались успехом из-за того, что Тегеран не убедил Вашингтон в серьезности своих заявлений, Дональд Трамп начал операцию "Эпическая ярость".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!