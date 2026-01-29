Вблизи Стамбула произошел взрыв на НПЗ: все подробности. Видео

В городе Измит (провинция Коджаэли, Турция) вечером в четверг, 29 января, произошел взрыв на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Пострадал объект компании Tüpraş (Turkish Petroleum Refineries Inc.). Раненых и жертв нет.

Видео дня

Как передает CNN Türk, взрыв прогремел около 21:30 по местному времени (20:30 по Киеву). Над НПЗ поднялся густой черный дым. На территории предприятия завыли сирены, работников эвакуировали.

Представители Tüpraş заявили: пожар на территории резервуарного парка техническая команда взяла под контроль за короткое время. На месте работали многочисленные пожарные и аварийно-спасательные группы, а также правоохранители.

Взрыв произошел в бензиновом резервуаре, проходившем техническое обслуживание, но о причинах ЧП информации нет.

"На резервуарной площадке нашего Измитского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. Наши команды технической безопасности быстро взяли его под контроль. Ни один работник не пострадал. Наша работа продолжается в обычном режиме", – утверждают в Tüpraş.

Добавим: Измитский нефтеперерабатывающий завод на северо-западе Турции начал производство в 1961 году. Он перерабатывает импортируемую сырую нефть, поставляемую танкерами с мировых рынков. По данным компании, на объекте работает 1923 человека, а его емкость для хранения составляет 3,03 миллиона тонн

К концу 2024 года общий объем продаж продукции этого НПЗ достиг 14,8 миллиона тонн, из которых 12,2 миллиона было продано на внутреннем рынке.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В историческом центре города Утрехт (Нидерланды) 15 января произошло несколько взрывов внутри дома, под завалами оказались люди. Четверо получили ранения, без жилья остались около сотни граждан.

– Ранее в Бухаресте (Румыния) произошел мощный взрыв в жилом многоэтажном доме. В результате инцидента три человека погибли, еще более 10 получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!