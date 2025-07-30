Вблизи Ливии перевернулось судно с мигрантами: по меньшей мере 18 погибли и 50 пропали без вести

По меньшей мере 18 мигрантов погибли в результате опрокидывания судна возле города Тобрук на востоке Ливии, а еще около 50 человек считаются пропавшими без вести. Удалось спасти только 10 человек.

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Трагедия произошла в минувшие выходные, пишет Reuters со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ). Пострадавшие находятся в центре борьбы с нелегальной миграцией, а десять тел уже идентифицированы и переданы на родину погибших.

Что известно об аварии вблизи Тобрука и погибших

Представитель ливийской береговой охраны сообщил, что тела погибших мигрантов нашли на пляже Алагила, расположенном примерно в 25 километрах к востоку от Тобрука. Поисково-спасательные работы продолжаются, однако шансы найти живых уменьшаются с каждым часом.

Ливия остается одним из главных транзитных пунктов для мигрантов и беженцев, которые пытаются добраться до Европы через Средиземное море. После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году страна погрузилась в хаос и стала опасным маршрутом для тех, кто бежит от войны и бедности.

"Эта последняя трагедия является ярким напоминанием о смертельных рисках, на которые люди вынуждены идти в поисках безопасности и возможностей. Ливия остается основным транзитным пунктом для мигрантов и беженцев, многие из которых сталкиваются с эксплуатацией, злоупотреблениями и опасными для жизни путешествиями", – заявила Международная организация по миграции.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая неподалеку от Ливии взорвался танкер Vilamoura, который перевозил 1 миллион баррелей нефти. Маршрут судна дважды проходил через порты государства-агрессора России.

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