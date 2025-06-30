Вблизи Ливии взорвался танкер, который перед этим заходил в российский порт: что известно

Недалеко от Ливии 27 июня взорвался танкер Vilamoura, который перевозил 1 миллион баррелей нефти. Маршрут судна дважды проходил через порты государства-агрессора России.

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После ЧП Vilamoura буксируют к берегу Греции (предполагаемое время прибытия – 2 июля). Об этом сообщило Reuters.

Известно, что этот танкер, плавающий под флагом Маршалловых Островов, покинул ливийский порт Зуэтина и направлялся в Гибралтар, когда в машинном отделении произошел взрыв.

Агентство Bloomberg выяснило: дважды с апреля танкер останавливался в российских нефтяных терминалах, чтобы забрать казахскую нефть.

В начале апреля судно зашло в российский порт Усть-Луга, где загрузила бочки казахского происхождения. В мае оно также зашло в терминал Каспийского трубопроводного консорциума около российского порта Новороссийск, который также загружает в основном казахскую нефть.

Представитель TMS Tankers заявил, что машинное отделение судна затоплено. Загрязнения окружающей среды не произошло, и все члены экипажа находятся в безопасности. Неясно, что именно стало причиной взрыва, добавили собеседники.

По данным консалтинговой компании по морским рискам Vanguard Tech, с начала года от взрывов пострадало еще четыре судна. Все они заходили в российские порты, добавили в компании.

После этого судовладельцы начали проверять корпуса своих кораблей на наличие мин с помощью водолазов и подводных аппаратов.

Как ранее писал OBOZ.UA, 24 мая у южного побережья Индии затонул контейнеровоз MSC ELSA 3, перевозивший опасный груз. Моряков, среди которых были граждане Украины, удалось спасти.

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