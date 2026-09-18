"Важно сохранять спокойствие": Стубб призвал жителей Финляндии готовиться к возможным диверсиям со стороны России

Президент Финляндии Александр Стубб призвал граждан психологически готовиться к возможным диверсиям и инцидентам с беспилотниками, которые могут проникать на территорию страны. В то же время он подчеркнул, чтовласти и Силы обороны Финляндии усиливают меры противодействия гибридным угрозам.

Видео дня

Об этом Стубб сказал в интервью финскому телеканалу MTV, сообщает Yle. По словам президента, речь идет о подготовке к новым проявлениям гибридных атак.

Финляндия готовится к возможным диверсиям

Стубб призвал жителей страны быть морально готовыми к тому, что на территории Финляндии могут происходить диверсии или другие инциденты, связанные с гибридной войной.

Отдельно президент упомянул о беспилотниках, которые могут попадать в финское воздушное пространство. По его словам, с начала года на территории страны упали четыре БПЛА.

Президент разделил современную войну на два типа – кинетическую, которую Россия ведет против Украины, и гибридную, которую, по его словам, Россия ведет против Европы.

"Психологически стоит готовиться к тому, что что-то может произойти", – сказал Стубб.

Стубб призвал не поддаваться панике

В то же время Стубб подчеркнул, что гражданам Финляндии не стоит воспринимать возможные инциденты как повод для паники.

По его словам, Силы обороны и государственные органы страны оперативно активизировали работу по противодействию гибридным угрозам и беспилотникам. Президент также отметил, что финские ВВС располагают возможностями реагировать на различные события.

"Важно сохранять хладнокровие, трезво относиться к новостям и не реагировать на каждую мелочь", – подчеркнул Стубб.

Как сообщал OBOZ.UA, Европарламент призвал ЕС признать российские гибридные атаки формой войны и перейти от реакции на такие действия к их активному сдерживанию. В резолюции, принятой 16 сентября в Страсбурге, отмечается, что гибридные операции представляют собой преднамеренные, комбинированные и скоординированные действия. Самой серьёзной гибридной угрозой для ЕС евродепутаты назвали Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!