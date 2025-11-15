Вашингтон продаст Германии ракеты для ПВО: какова стоимость вооружения

Правительство Германии намерено закупить у Соединенных Штатов зенитные ракеты производства компании RTX. По предварительным данным, сумма контракта составит 3,5 млрд долларов.

В рамках наращивания своего военного потенциала Германия купит 173 ракеты Standard Missile 6 (SM-6) Block I и 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC. Об этом сообщает Bloomberg.

Подробности контракта

Согласно заявлению Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США, Берлин запросил закупку в общей сложности 750 ракет для систем противовоздушной обороны. Отмечается, что эта продажа поможет Германии реагировать на "текущие и будущие угрозы путем предоставления интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны".

Такие системы Германия сможет развернуть с помощью ее будущих надводных боевых самолетов класса F127, оснащенных системой Aegis. Кроме того, это улучшит способность Германии действовать совместно с вооруженными силами США и другими союзниками.

Многомиллиардная сумма представляет собой максимально возможную стоимость. Правительству Германии и подрядчикам оборонного сектора, производящим эти системы, ещё предстоит согласовать условия контракта, а Конгресс США может заблокировать продажу.

Американские чиновники подталкивают европейских членов Организации Североатлантического договора взять на себя большую ответственность за оборону континента, включая поставки оружия Украине.

