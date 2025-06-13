'Вагнеровцы' попали в засаду в Мали: что известно о потерях россиян. Фото

В регионе Кидаль на северо-востоке Мали повстанцы-туареги из "Фронта освобождения Азавада" устроили засаду на транспортное средство российского "Африканского корпуса" (выходцы из группы "Вагнера"). По меньшей мере четырех военнослужащих "корпуса" было ликвидировано, трое получили ранения.

Видео дня

Об этом заявило издание LSI AFRICA. По его данным, ополченцы устроили засаду между селами Анефиф и Агуэльхок.

"Колонна вооруженных сил Мали в сопровождении контингента российского "Африканского корпуса" подверглась нападению с применением самодельного взрывного устройства", – сказано в сообщении.

Военный обозреватель war_noir на платформе X предположил, что, вероятно, члены "Фронта освобождения Азавада" установили несколько бельгийских противотанковых мин PRB-M3-A1 High-Explosive-Blast.

Сотрудничество Мали с ЧВК "Вагнер" началось в 2021 году после военного переворота, когда Франция вывела из страны свой военный контингент. В 2023-м, сразу после смерти главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, был создан "Африканский корпус". В него вошли выходцы из стран Африки и бывшие участники ЧВК "Вагнер".

В начале июня этого года "вагнеровцы" утверждали, что якобы завершили свою основную задачу и будут покидать Мали.

Как ранее писал OBOZ.UA, на территории Мали, по данным СМИ, существовала сеть секретных нелегальных тюрем, организованных группой "Вагнера". Там боевики пытали и убивали мирных жителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!