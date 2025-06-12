В Мали обнаружили сеть организованных ЧВК "Вагнер" секретных тюрем, где пытали мирных жителей
На территории западноафриканской страны Мали якобы существовала сеть секретных нелегальных тюрем, организованных российской ЧВК "Вагнер". Речь может идти как минимум о шести таких тюрьмах в разных городах страны, где боевики пытали и убивали мирных жителей.
Об этом говорится в расследовании Forbidden Stories, France 24 и Le Monde. Журналисты выяснили, что такие места "вагнеровцы" организовали в городах Нампала, Севарэ, Бафо и других. Некоторые из них находятся на территориях официальных баз малийских военных.
Отмечается, что вне контроля малийской власти боевики "Вагнера" помещали в тюрьмы тех, кого они подозревали в связях с джихадистами или сепаратистами, а также задержанных во время массовых рейдов.
Бывшие заключенные из этих мест, которые сейчас находятся в лагере беженцев Мбера в Мавритании, говорят, что к ним применяли жестокие пытки: избивали электрическими кабелями, топили в воде, держали в металлических контейнерах под солнцем, били током и морили голодом.
"Контейнер находился под прямыми солнечными лучами. Ночью там было совсем темно. Для света было всего несколько отверстий. На полу не было ничего, кроме доски. За 40 дней, что я там провел, нас было до 10 человек", – отметил малиец.
Заключенным разрешалось пользоваться только контролируемым туалетом, расположенным в 15 метрах. "Иногда они заставляли меня выполнять принудительные работы – загружать песок в грузовики, рыть ямы. Я задавался вопросом, смогу ли я когда-нибудь уйти живым", – вспоминает Исмаил, которого в первый день избили до потери сознания.
Один из них рассказал, что пытали "вагнеровцы" часто под российскую музыку.
"Они избивали меня до тех пор, пока я не потерял сознание, и я потерял много крови. Они также прижигали мне живот зажигалкой", – сказал один из бывших заключенных.
С ноября 2023-го по апрель 2025 года, по данным правозащитной организации Kal Akal, как минимум 668 мирных жителей в Мали были арестованы, похищены или просто исчезли. В The Washington Post в то же время писали, что только в течении 2024 года "вагнеровцы" убили в Мали 925 гражданских.
"Большинство людей умирают в заключении", – сказал Аттайе Аг Мохамед Абубакрин, заместитель генерального секретаря Kal Akal.
"Эти исчезновения и злоупотребления, совершенные FAMa и Вагнером, поддерживаемые и направляемые Россией, являются частью преднамеренной стратегии по посеянному террору и принуждению населения к изгнанию", – добавил Бубакар Ульд Хамади, президент Коллектива по защите прав народа Азавада (CD-DPA), правозащитной организации, которая зафиксировала 304 похищения или исчезновения с октября 2024 года по март 2025 года.
Отметим, что в начале июня 2025 года в близком к ЧВК "Вагнер" Telegram-канале объявили, что группировка "выполнила свою миссию" и выходит из Мали.
Как писал OBOZ.UA, Служба внешней разведки Украины сообщила, что РФ теряет влияние в африканском регионе Сахель, несмотря на активную переброску вооружения и создание "Африканского корпуса". По данным разведки, объявленное завершение "миссии" ЧВК "Вагнер" в Мали не сопровождается реальным улучшением ситуации.
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