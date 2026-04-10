В Южной Корее запустят бесплатный мобильный интернет для всех: как это будет работать

Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи готовится ввести бесплатный минимальный доступ к Интернету даже после того, как пользователи исчерпают свои данные. Правительство уже завершило консультации по этому поводу с тремя главными операторами страны.

Об этом информирует The Elec. Реализовать инициативу планируют в течение первой половины года.

Как это будет работать

Согласно планам, все тарифы LTE и 5G будут включать опцию качества обслуживания без дополнительной платы, что также будет применимо к планам, которые ранее ее не предлагали.

Скорость соединения будет ограничена примерно 400 Кбит/с, что способно обеспечить работу обмена сообщениями и навигации. Для абонентов старше 65 лет звонки и SMS будут предоставляться без ограничений. Пользователи ограниченных тарифных планов в этой возрастной группе также получат дополнительные льготы.

Правительство также упростит структуру ценообразования. План предусматривает, что цены на 5G для начального уровня будут снижены с 30 000 вон (около 880 грн) до диапазона 20 000 вон (около 586 грн).

Младшие и старшие пользователи, как сообщается, автоматически будут получать преимущества в зависимости от возраста, в частности дополнительные данные, просто подписавшись на стандартные тарифные планы.

Что говорят в правительстве

Правительство также введет систему"сообщений о лучшем тарифном плане", чтобы помочь пользователям выбрать наиболее подходящий вариант.

Министр науки и связи Южной Кореи Бе Кён Хун по этому поводу заявил, что правительство будет сотрудничать с операторами связи для создания мобильной экосистемы, которая будет гарантировать основные права на связь, и завершит процесс реформ в течение первой половины года.

